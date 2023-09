Pagani. Primo soccorso, nessuna chiusura smentito Carpentieri

Torna l’incubo di chiusura del Primo soccorso dell’ospedale di Pagani. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nunzio Carpentieri, denuncia il caso. Ma l’amministrazione paganese smentisce la notizia, spiegando l’arrivo di rinforzi dall’ospedale di Scafati.

L’interesse di Carpentieri

L’esponente di Fratelli d’Italia nelle ultime ore è tornato a parlare delle condizioni dell’ospedale “Tortora”, esprimendo grande preoccupazione per il futuro del servizio. Il Primo soccorso, negli scorsi mesi, è stato protagonista di un ridimensionamento, restando attivo fino alle 22. Una situazione parzialmente rientrata in un primo momento, grazie anche al grande pressing di istituzioni e sindacati, che attendevano durante questo mese notizie importanti sul potenziamento della struttura. Ma qualcosa, nonostante le promesse, sarebbe cambiato per Carpentieri.«Purtroppo, torno a raccogliere voci preoccupate sul rischio di chiusura. Resto convinto che il Primo soccorso vada mantenuto attivo a tutti i costi, per garantire ai cittadini la possibilità di continuare a usufruire di questo importante servizio. Tornerò a occuparmene, per capire come stanno davvero le cose», ha detto.

La smentita

A smentire tutto ciò, però, è stata la consigliera comunale di maggioranza, Rita Greco, delegata alla Sanità per l’amministrazione comunale guidata da Lello De Prisco. La Greco, infatti, ha parlato di «fake news» da parte dell’esponente del partito di Giorgia Meloni. «Non esiste nessun depotenziamento, anzi – ha affermato – o avuto modo di confrontarmi con il responsabile del Primo soccorso che ha spiegato come, negli ultimi giorni, siano state spostate due unità dall’ospedale “Scarlato” di Scafati al “Tortora” di Pagani proprio per garantire il servizio. La coperta è purtroppo ancora corta, il direttore del Dea, Maurizio D’Ambrosio, punta però a rafforzare sia Pagani che Scafati».

Verificare le voci

Infine la stoccata a Carpentieri: «Le voci si verificano. Così si cade unicamente nella strumentalizzazione politica facendo un danno ad un’intera comunità che si affida al “Tortora” e non può essere ingannata».

Alfonso Romano