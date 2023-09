Scafati. Resta ancora sotto sequestro il canile comunale: Carotenuto porta la questione in consiglio comunale

Area ancora interdetta

Nonostante il grande lavoro degli operatori, l’area rimane off-limits a nuovi ingressi per la decisione intrapresa dall’ASL di Salerno, che ha sottoposto a sequestro l’area. E spunta uno “scasso” di veicoli alle spalle del canile. Non arrivano buone notizie, dunque, da via Giovan Battista Casciello, dove è dislocato il canile municipale scafatese. Una situazione che il consigliere Francesco Carotenuto ha voluto denunciare con un sopralluogo nella struttura. «Ho verificato le condizioni dei box e ciò che i gestori utilizzano per la nutrizione oltre alla documentazione necessaria. Dal punto di vista igienico, al mio arrivo, i cani erano tenuti un buono stato dal punto di vista sanitario e di salute», ha spiegato Carotenuto, promuovendo così l’attività degli operatori.

Il sequestro

Ma è la struttura che lascia a desiderare: «La doccia fredda è arrivata per la questione strutturale. Il canile, infatti, attualmente è posto sotto sequestro dall’ASL per motivi organizzativi, non garantendo la giusta “area giorno” e “area notte” agli animali. Pertanto, la struttura, che potrebbe ospitare fino a un centinaio di cani, non può che ospitare quelli che sono stati rinvenuti al momento del sequestro».

Servizio sospeso

Una situazione triste, che blocca un servizio fondamentale a contrasto di fenomeno di randagismo sul territorio ed a cui si aggiunge un’altra problematica strutturale. L’area di sgambamento, infatti, avrebbe fatto registrare una serie di anomalie. Una su tutte è la rete che dovrebbe separare l’area interna da quella esterna a uso della cittadinanza. Ma non è finita qui. «Sempre nei pressi del canile, con mia grande sorpresa, ho avuto modo di accorgermi della presenza di un vero e proprio ricovero di mezzi su una proprietà che sembrerebbe essere di competenza comunale», ha concluso Carotenuto deciso ora attraverso delle interrogazioni ad hoc a fare chiarezza sia su entrambi le vicende.

Alfonso Romano