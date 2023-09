Agropoli-Sarnese 1-3. La Sarnese espugna il Guariglia, superando i padroni di casa dell’Agropoligrazie alle reti di Roberto Vitolo nel primo tempo e di Yeboah, ex di turno, ed Evacuo nella ripresa. I granata salgono a quota nove punti in classifica insieme al Costa d’Amalfi.

Un buon approccio alla gara da parte della Sarnese, che ne minuti iniziali trova la rete di Corticchia, ma viene annullata per fuorigioco. La contesa entrambe presto nei canoni dell’equilibrio, la squadra di Turco spinge nella metà campo agropolese, trovando una difesa attenta che non lascia molto spazi. I padroni di casa si affidano a rapide ripartenza per cercare di colpire i granata. Al quarto d’ora di gioco il match è bloccato sul pareggio, con poche occasioni da rete.

Alla mezz’ora di gioco Yeboah irrompe in area di rigore ma viene atterrato da Raucci. Non ci sono dubbi per il direttore di gara che decreta la massima punizione. Dagli undici metri si presenta Vitolo, il sarnese sblocca il risultato mettendo a segno la sua prima rete in maglia granata. L’ultimo quarto d’ora di gioco vede il ritorno dei padroni di csaa, l’Agropoli va vicinissma al pareggio con Onesto. L’attaccante trova una devizione di Maiellaro e poi il palo, mentre sulla ribattuta Logrieco si rifugia in angolo, salvando il risultato.

Agropoli-Sarnese 1-3: secondo tempo

Nel secondo tempo l’Agropoli prova ad aumentari i giri, mentre Corticcchia calibra male la mira sprencando la potenziale palla del raddoppio. Sarnese in flessione e Turco corre ai ripari rinforzando il centrocampo con Vincenzi, che prende il posto di Corticchia. Entra pure Evacuo per Padin.

Una ripresa che non ha molto da raccontare, trascorso il 25esimo della seconda frazione di gioco l’Agropoli resta in dieci per l’espulsione di Sannia, somma di gialli per lui, che lascia i suoi in dieci negli ultimi venti minuti di partita. Il neo entrato Pellecchia serve Evacuo che calcia, la palla finisce a Yeboah che spinge in rete, chiudendo virtualmente la partita.

L’Agropoli non si scompone e nel finale riapre i conti con Gaita. Ad inizio recupero Yeboah si divora la terza rete, quella che avrebbe potuto decretare difatti la fine della gara. A recupero scaduto Evacuo fissa il risultato sul definitivo 3-1 per gli uomini di Turco. Termina così al Guariglia, la Sarnese conquista l’intera posta contro un avversario battagliero e mai domo.