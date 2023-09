San Marzano-Cassino 0-0: pareggio a reti bianche per i rossoblu

I blaugrana non riescono ad andare oltre il pari contro il Cassino e dunque non trovano i primi 3 punti in campionato.

San Marzano-Cassino. Il San Marzano non va oltre lo 0-0 contro il Cassino in un match in cui ancora una volta non sono mancate le occasioni per i blaugrana. Un diesel la squadra di mister Giampà, che trova di fronte un avversario bravo a chiudere gli spazi e a ripartire. Nella prima mezz’ora i laziali chiamano il portiere Pareiko a un paio di interventi decisivi, poi sono i padroni di casa a fare la partita. Prima dell’intervallo un’occasionissima di Allegretti e un gol annullato aMusso restituiscono fiducia per la ripresa.

Al rientro in campo il Cassino è pericoloso dopo soli 40 secondi, poi tira i remi in barca e abbassa il baricentro, anche per merito di un San Marzano che prova a sfruttare soprattutto le corsie esterne. Ma così come nelle prime due giornate, la difesa cassinate si conferma imperforabile, costringendo il San Marzano a rinviare la prima vittoria in Serie D.

San Marzano-Cassino 0-0: il tabellino

SAN MARZANO (3-4-3): Pareiko; Cipolla, Altobello, Musso; Somma (6’ st Casillo), Emmanouil (36’ st Marotta), Favo (33’ st Maimone), Balzano; Di Gennaro (28’ st Tripicchio), Ferrari, Allegretti(6’ st Camara). A disposizione: Cevers, Montoro, Pisciotta, Chiariello. Allenatore: Giampà.

CASSINO (3–4–3): Imbastaro; Cavaiola, Mileto, Lazazzera; Raucci(43’ st Cocorocchio), Mele, Lucchese (26’ st Darboe), Mazzaroppi(20’ st Maciariello); Cavaliere (12’ st Magliocchetti), Ingretolli, Tortolano (43’ st Tullio). A disposizione: Ierardi, Evangelista, CaiazzoLuberto, Luongo. Allenatore: Carcione.

ARBITRO: Spera (Barletta). Assistenti: Marchese e Laurieri(Matera).

NOTE. Spettatori 500 circa. Ammoniti: Altobello (S), Ingretolli (C), Cipolla (S), Raucci (C), Mazzaroppi (C). Calci d’angolo: 5–5. Recupero: 2’ pt; 5’ st.