Sport. Tracollo Angri, la Gelbison dilaga 4-1 al “Novi”

Clamoroso al “Novi”, la Gelbison si prende la sua rivincita dopo l’eliminazione in coppa Italia e dilaga 4-1 ad Angri. I grigiorossi rispondono al primo vantaggio dell’ex Barone, ma nel secondo tempo finiscono di nuovo sotto dopo 90 secondi e si spengono fino all’imbarcata, e a parlare a fine partita è il direttore generale Alberico Turi.

Primo tempo

La partita inizia decisamente più contratta rispetto a circa un mese, anche complice la grande pioggia dei minuti precedenti. Mister Liquidato rivoluziona i suoi con un 3-5-2 di peso con Longo e Giorgio davanti, ma la Gelbison risponde bene alla mossa tattica avversaria e tiene il campo, creando occasioni con Barone e Croce. Quest’ultimo ci prova in rovesciata al minuto 27, ma la palla va di poco fuori. Il vantaggio per i cilentani lo segna l’ex di turno Barone, che è bravo ad avventarsi sulla ribattuta del portiere Scarpato su colpo di testa di Croce e firmare la prima marcatura dopo mezz’ora di tanto movimento. Il gol sveglia i grigiorossi da un punto di vista caratteriale, e salgono in cattedra i giocatori di maggiore qualità come Herrera, che al minuto 35 taglia il campo in verticale per Giorgio, che trovatosi al limite dell’area di rigore supera con un tocco Milan firmando il pareggio.

Secondo tempo

Il leit motiv in crescendo dei padroni di casa viene però interrotto con un grandissimo approccio degli ospiti, che appena entrati in campo mostrano voglia e lucidità e passano avanti con un grande inserimento di Lollo. Il centrocampista è bravo a ribadire in rete un’ottima azione corale rifinata sulla sinistra da un cross perfetto sul secondo palo. L’Angri prova a rispondere con i cambi aumentando il tono offensivo, ma la retroguardia vacilla sempre di più e al 71’ non mantiene il subentrato Bubas che, avanzato di una decina di metri, pesca perfettamente Croce, letale nella sua conclusione a bucare Scarpato. La tribuna inizia a fischiare, l’Angri si perde completamente e subisce la definitiva beffa al tramonto dei novanta minuti sempre per mano di Croce, che con uno stupendo dribbling supera la difesa per poi piazzare alla sinistra di Scarpato.

Post partita

A parlare in conferenza stampa è il direttore generale Alberico Turi, che prova con le sue parole a calmare gli animi bollenti delle prime polemiche “Non pensiamo ad un cambio tattico dopo 3 partite, per noi non si ragiona in questo modo. Abbiamo iniziato un progetto in ritardo e si deve lavorare e migliorare in settimana con gli allenamenti” e sulla partita “La Gelbison è formazione da serie C, ci è mancato qualcosa negli episodi e ci siamo persi. Ma hanno sudato la maglia e dato il massimo”. “Un’ottima prova dei ragazzi contro una squadra forte, ci siamo abituati al piano tattico degli avversari sapendo pressare alto e accelerando bene, negli ultimi 30 giorni siamo migliorati tanto” le parole del mister della Gelbison Alessandro Monticciolo.

Tabellino

ANGRI (3-5-2)

Scarpato, Picascia, D’Orsi, Kljajic, Cordato (16’st Tipaldi), Herrera (6’st Celiento), Fabiano (39’st’ Cardore), Marasco, De Marco (28’st’ Palmieri), Giorgio, , Longo (36’st Mansour). Panchina: Palladino, Mane, Di Mauro, Sabatino. Allenatore: Stefano Liquidato

GELBISON (3-5-2)

Milan, Casiello, Manzo, Russo, Camilleri, Lollo, Tazza, De Pasquale, Muratori (1’st Ferrante), Barone (28’st Bubas), Croce. A disposizione: Cirillo, Cellamare, Tumminelli, Mettivier, Sall, Coppola, Prinari. Allenatore: Alessandro Monticciolo

Arbitro: Daniele Aronne di Roma. Assistenti: Lemos e Cammarota di Nola

Reti: 30’ Barone (G), 35’ Giorgio (A), 47’ Lollo (G), 71’ e 90’ Croce (G).

Note:Ammoniti: Picascia (A), Bubas (G). Calci d’angolo: 8-4. Recupero: 2’pt, 2’st.