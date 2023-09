Pagani. Asfalto nuovo sgretolato dalle piogge

Via Filettine, l’asfalto si sgretola con la pioggia, era già successo pochi mesi fa. Il manto stradale era stato posto proprio dopo l’ultimo incidente legato alla situazione idraulica del luogo che trova come protagonista principale il canale Mannara. L’Ente di palazzo San Carlo pronto a tornare a fare chiarezza sulla vicenda. I residenti negli scorsi giorni uscendo dalle proprie abitazioni sono ritornati a manifestare un fenomeno osservato lo scorso Maggio sullo stesso tratto di via Filettine. L’ingrossamento del vicino canale Mannara avrebbe provocato una forte pressione alle tubazioni presenti sul sottosuolo e quindi alle caditoie, comportando lo spostamento d’acqua che avrebbe così disgregato l’asfalto.

Palladino chiede chiarezza

Un fenomeno che fa non poco arrabbiare Gerardo Palladino, capo dell’assise ma investito sul problema anche per suo ruolo provinciale. «Lo scaricabarile per alcuni è l’attività più consona, ma chi ne paga la conseguenza è il cittadino. Io ci ho sempre messo la faccia affinché questa strada venisse asfaltata dopo anni di abbandono però sta diventando un boomerang». Palladino se la prende con gli enti gestori dei servizi idraulici e idrogeologici: «Devo pensare che o è un caso o effettivamente chi di competenza non ha provveduto a curare e manutenere a dovere la strada. A maggio ci siamo ritrovati con un problema molto più eclatante, ma solo perché ha piovuto per un’ora i danni sono stati più limitati rispetto a cinque mesi fa».

Sopralluoghi

Sul posto è stato convocato con urgenza la polizia idraulica per le verifiche del caso, nonché il Consorzio di Bonifica. L’assessore Felice Califano ha poi provveduto a dare notizia della situazione anche al gestore idrico per ulteriori indagini, che riguardano anche gli uffici comunali e la pulizia delle caditoie, trovate otturate da detriti terrosi e anche asfalto. «Fondamentale sarà intervenire sul Mannara e in generale sull’Alveo Comune Nocerino, che rappresenta sempre di più una questione per i nostri territori e che merita l’attenzione primaria della Regione » conclude Califano.

Alfonso Romano