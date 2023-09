Scafati. Donati 170 libri alla biblioteca “Morlicchio”

Consegnati alla biblioteca Comunale “Francesco Morlicchio”, 170 libri nell’ambito un progetto di donazione da parte di clienti, di associazioni e delle librerie “Giunti Al Punto”. Nuova linfa per gli scomparti formativi per bambini fino a dieci anni. L’assessore comunale Antonella Di Palma ha trasportato in prima persona i pesanti scatoloni contenenti diversi volumi dedicati alla fase di sviluppo dei più piccoli, in un momento di rinascita culturale della struttura scafatese.

Volumi per un importo di 2000 euro

«Grazie a un accordo con le librerie “Giunti al Punto” con il progetto “Aiutaci a Crescere Regalaci un libro”, sono arrivati nella nostra biblioteca 170 libri, per un valore di quasi 2000 mila euro, donati dai clienti, dalle associazioni o aziende della libreria per arricchire il settore relativo alle classi della primaria e dell’infanzia» ha spiegato il primo cittadino Pasquale Aliberti in un post.

Le aspettative di Aliberti

«Una bella iniziativa in attesa di poter riaprire la biblioteca anche il pomeriggio e di presentarvi la rassegna culturale che porterà a Scafati grandi autori» ha ribadito il sindaco. Dall’addio della direttrice Maria Benevento la Biblioteca è infatti priva di una figura di riferimento specifica, da ormai quasi 4 anni, comportando un abbandono sistematico del patrimonio nonché della struttura.

L’abbandono durante la pandemia

Ad aggravare la situazione la pandemia e le crisi politiche comunali, che hanno sempre più lasciato a margine il luogo che ospita tra l’altro anche l’Aula Consiliare. L’amministrazione sta progettando una collaborazione pubblico – privato per la Biblioteca, ma nel frattempo lavora anche per risolvere lo storico problema del funzionario assente. Palazzo Mayer spera di risolvere il problema entro il 15 Ottobre, permettendo così la ripartenza della struttura dopo anni di sopravvivenza.

Alfonso Romano