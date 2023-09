Restano chiuse in ascensore per molto tempo ed è panico. Un episodio da dimenticare per una dirigente aziendale e sua figlia

Mamma e figlia restano intrappolate nell’ascensore

Restano chiuse in ascensore per molto tempo ed è panico. Un episodio da dimenticare per una dirigente aziendale e sua figlia, bloccate per quasi un’ora all’interno dell’ascensore del loro palazzo nella zona della frazione San Marco Trotti a San Felice a Cancello nel casertano.

Agitazione e panico

La donna, ex candidata delle liste anno 2011 dell’attuale sindaco della cittdina Emilio Nuzzo, era rientrata dal lavoro a casa con la figlia, ma entrambe sono rimaste all’interno dell’ascensore invocando aiuto. C’è stata molta agitazione e visto dall’esterno non si riusciva a risolvere il problema sono stati chiamati i pompieri. La vicenda si è conclusa positivamente anche se la manager era molto provata per la disavventura.