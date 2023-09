Sarno. Veleni in maggioranza e Robustelli lascia

La maggioranza perde pezzi dopo il “terremoto” della decadenza che ha interessato il sindaco Giuseppe Canfora. L’assessore delegato all’Ambiente ed Edilizia scolastica, nonché ex vicesindaco, Roberto Robustelli, si è dimesso. Lo ha fatto proprio alla vigilia di una conferenza stampa, programmata questa mattina alle 9 in Municipio, in cui Canfora spiegherà i prossimi passi da intraprendere dopo la notizia della decadenza ricevuta dalla Prefettura di Salerno.

Dimissioni improcrastinabili

«Dimissioni immediate e irrevocabili»: con queste parole Robustelli si è congedato dall’attività politica a Palazzo San Francesco. Poche righe su un foglio protocollato in tutta fretta presso l’apposito ufficio municipale e poi via a lavorare. Contattato telefonicamente è stato laconico: «Sì, mi sono dimesso. Per le motivazioni chiedete al sindaco. Io non ho altro da dichiarare». Facile pensare che non abbia gradito il rimpasto di giunta della scorsa settimana, quello avvenuto alla vigilia della notifica, da parte della Prefettura, della decadenza al sindaco Canfora per la condanna ricevuta nell’ambito del processo delle nomine Asi. In quell’occasione, infatti, è stato “retrocesso” a semplice assessore, con il ruolo di vicesindaco affidato a Eutilia Viscardi. A quest’ultima quindi, in caso la decadenza di Canfora prenda corpo, toccherà guidare il Comune verso le prossime elezioni in programma in primavera. Robustelli aveva già minacciato le dimissioni nell’immediatezza dei fatti, poi però ci aveva ripensato. Ma quando il caso sembrava archiviato, ieri è arrivato l’addio alla giunta Canfora.

Clima teso e la versione di Canfora

Diventa ancora più delicato, dunque, il clima nella città sarnese. Canfora, in attesa di comunicare quale sarà il suo futuro nella conferenza stampa di oggi, ha incassato con il solito aplomb le dimissioni di Robustelli: «Non dovrei essere io a parlare. Questa situazione mi prende alla sprovvista – ha esordito – . Se devo spiegare io queste dimissioni, penso agli impegni lavorativi che sono aumentati per il dottore Robustelli, tali da impedire una grande attenzione alla cosa pubblica e non riuscendo più a imprimere quell’impronta che è sempre riuscito a dare alle cose che ha fatto. Ma non credo di avere assolutamente screzi con lui». Dunque, Canfora ha ipotizzato un addio legato a motivi di lavoro e non legati a dissidi politici dell’ultim’ora L’opposizione intanto continua a pressare, nella speranza di un dietrofront delle strategie di Canfora, che dopo aver ricevuto la notizia della decadenza aveva dichiarato di voler presentare ricorso alla magistratura una volta che ci sarà la presa d’atto del provvedimento da parte del consiglio comunale. «Lo sfascio di una maggioranza attaccata con gli spilli è sotto gli occhi di tutti ha spiegato Giuseppe Agovino di Forza Italia -. Robustelli era un pilastro per questa amministrazione comunale. La faccenda è grave e sarebbe stato meglio per tutti che il sindaco Canfora avesse dichiarato lui dimissioni al momento giusto, invece di iniziare una fuga dalla maggioranza con una lotta tutti contro tutti».

Alfonso Romano