Mario Tufano, un operaio di 35 anni, si è tolto la vita nella sua casa di Acerra.

La sua morte ha scosso la sua famiglia, i suoi amici e la sua città, che lo ricordano come una persona stimata e apprezzata.

La città di Acerra ha organizzato una fiaccolata a cui hanno partecipato molti cittadini. Hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia del ragazzo e hanno chiesto più attenzione per la salute mentale delle persone, spesso trascurata.

Oggi pomeriggio si sono svolti i funerali di Mario nella Chiesa “San Giuseppe” di Acerra. Una folla di , amici e colleghi ha accompagnato il feretro fino al cimitero. Tra gli amici, c’erano Gianluca e Bruno, due compagni d’infanzia di Mario. Gianluca ha ricordato la forza e la determinazione di Mario, con cui aveva condiviso tanti momenti felici. Bruno ha sottolineato le difficoltà che affrontava Mario, vittima di un sistema ingiusto e oppressivo.

Le cause del suicidio di Mario sono ancora un mistero. Nessuno sa cosa lo abbia spinto a compiere un gesto così estremo. Forse si sentiva solo o incompreso. Forse non vedeva più una speranza nel suo futuro. Forse era depresso o angosciato. Qualunque sia stata la sua motivazione, Mario ha scelto la morte come unica soluzione.

Mario, come scrive retenews24, era un giovane pieno di vita e di speranza. Era conosciuto come una persona forte e determinata, che non si arrendeva mai. Lavorava come operaio in una fabbrica e amava giocare a calcio con gli amici. Era sempre gentile e disponibile con tutti. Il suo suicidio ha sconvolto la città di Acerra, che lo ha salutato con tristezza e affetto.