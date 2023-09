Angri. Arriva Zia Caterina e il suo inconfondibile taxi a Palazzo Doria

Angri accoglie Zia Caterina e il suo inconfondibile taxi a Palazzo Doria.

Giovedì 28 Settembre tutti invitati a conoscere la sua storia e la sua missione, in un incontro di sensibilizzazione presso l’atrio di Palazzo Doria alle ore 19:00.

Caterina Bellandi Taxi Milano 25, originaria di Prato, è “Zia Caterina” ed è l’autista del taxi Milano 25, ereditato dal suo compagno Stefano scomparso nel 2011 a causa di un tumore. Stefano le ha lasciato ciò che possiede di più prezioso, Milano 25, il suo taxi a Firenze, strappandole la promessa “Tu sarai Milano 25”.

Il mezzo è molto curioso: colorato e pieno di personaggi per bambini. E c’è un motivo: dal 2002 offre gratuitamente le corse per l’ospedale ai bambini malati di cancro. Ma non solo. Per rendere il tragitto più piacevole per i bambini, Zia Caterina si veste in maniera allegra e contagia di felicità i suoi passeggeri.

La missione di Zia Caterina è trasformare i bambini che stanno affrontando situazione difficili in supereroi! Viaggia in auto per centinaia di chilometri, tra palloncini e mille luci, pur di poter accompagnare i piccoli e alleviare la sofferenza delle loro famiglie.

Con questo incontro fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Rossella Tedesco e il Comune di Angri, intendiamo accendere i riflettori sulla sofferenza che vivono ogni giorno i bambini affetti da gravi patologie e le loro famiglie e sull’importanza di donarsi agli altri!

Sarà un momento di riflessione ma anche di festa, come è nello spirito di Zia Caterina, al quale parteciperanno anche i nostri concittadini Marilina e Antonio Di Lauro e alcune delle realtà cittadine attive nel sociale.