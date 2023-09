Poggiomarino. Successo di eventi, sabato si chiude con “Dona un sorriso”

Il successo degli Eventi finanziati da Città metropolitana. Sabato sera, 30 settembre torna, “Dona un sorriso”, l’ultimo appuntamento della rassegna settembrina organizzata dall’ amministrazione Falanga.

Gli eventi

È stata una rassegna di eventi musicali, teatrali e culinari che ha accompagnato i poggiomarinesi durante l’ ultimo mese d’estate. Domenica scorsa, l’arrivo dell’autunno è stato salutato da Remember 90, un grandissimo successo targato assessorato agli Eventi, retto da Lisa Speranza, finanziato da Città metropolitana, tra i cui consiglieri c’è Felice Sorrentino che siede tra gli scranni della maggioranza Falanga.

Settembre poggiomarinese

I Nostalgia 90 hanno ricreato l’atmosfera anni 90 in via Roma, divenuta una discoteca sotto le stelle per migliaia di giovani e meno giovani. Non solo musica e balli durante il settembre poggiomarinese: numeri a tre cifre per gli utenti del Parco Archeologico naturalistico di Longola che ha ospitato la rassegna Est… Arte: tra i nomi illustri intervenuti, lo scrittore Maurizio De Giovanni.

Degustazioni

Un appuntamento anche per gli amanti delle leccornie settembrine: l’otto settembre scorso, l’assaggio di pasta e patate con pasta e fagioli sono stati offerti durante uno show musicale organizzato interamente dall’ amministrazione Falanga.

Ogni evento dallo stesso obiettivo raggiunto: far stare bene i cittadini di ogni fascia di età.

Le parole dei consiglieri

“Da consigliere metropolitano sono orgoglioso di poter dire che abbiamo dato la possibilità anche a Poggiomarino di avere una fonte di ossigeno da poter investire per eventi culturali e ricreativi” afferma Felice Sorrentino ricordando l’impegno passato dell’ ex assessora agli Eventi, Rachele Sorrentino ed il lavoro svolto dalla neo assessora Lisa Speranza. Il consigliere metropolitano Sorrentino chiosa assicurando “Siamo già al lavoro per poter proporre nel 2024 un bando come quello di quest’anno, intanto posso garantire il mio impegno quotidiano in città metropolitana”.

Il pensiero del sindaco Falanga

Il sindaco Maurizio Falanga oltre a ringraziare la sua squadra, le associazioni e tutti coloro che hanno contribuito al successo del calendario Eventi ha un pensiero particolare per i cittadini: “Ho visto in ogni occasione di incontro persone felici di poter vivere il territorio, bambini, uomini, donne e giovani che hanno preferito restare a Poggiomarino e godere delle bellezze del paese e delle serate pensate nei minimi dettagli. Grazie di cuore, perchè ogni applauso vostro è sprono per noi a fare meglio”.