Scafati. Resta la Tenenza e niente Compagnia dei Carabinieri

Sicurezza in città, l’attuale tenenza dei carabinieri non sarà elevata a compagnia. La conferma è arrivata direttamente dal sindaco Pasquale Aliberti, che lunedì ha incontrato il nuovo comandante del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, Gianfranco Albanese, e il nuovo comandante della tenenza scafatese, Vincenzo Esposito.

Più controlli sul territorio

Tuttavia, il primo cittadino è riuscito a strappare la promessa di avere in città più gazzelle per potenziare i controlli, soprattutto nelle ore serali. «In virtù dell’impossibilità di trasformare la tenenza in compagnia, c’è tutto il loro impegno ad aumentare il numero delle gazzelle sul territorio ha detto Aliberti riferendosi ai rappresentanti locali dell’Arma. -. Questo avverrà per tutto il mese di ottobre. Dunque, avremo un maggior controllo sui furti, sulle rapine, sullo spaccio e sugli sversamenti grazie alla presenza di almeno due pattuglie in più rispetto all’unica che riusciva a garantire la tenenza di Scafati».

Supporto interforze

A supporto di queste attività si potrà contare anche sulla disponibilità dei carabinieri della Forestale di Sarno per il controllo dell’ambiente e in particolare degli sversamenti abusivi. «Inoltre, per rafforzare le attività di prevenzione, i carabinieri garantiranno anche un’attività ordinaria da parte di alcuni reparti speciali come Noe, Ispettorato del Lavoro e Nas. Nei prossimi giorni abbiamo in previsione un tavolo tecnico tra la nostra polizia municipale e le forze dell’ordine per stabilire le azioni da mettere in campo sul tema sicurezza ed eventualmente un piano nuovo di sorveglianza da spostare in punti strategici o implementare », ha concluso il sindaco scafatese.

