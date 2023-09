Basket. Bioverde Pallacanestro Antoniana, il viaggio Continua.

L’avventura in C dei giallorossi parte da Maddaloni, il presidente Varone: “Ora sogno i playoff”

A new Chapter

Ai nastri di partenza il nuovo campionato di Serie C “unica” di pallacanestro al quale parteciperà per la prima volta nella sua storia la società di Sant’Antonio Abate, la Bioverde Pallacanestro Antoniana.

Dopo l’avvincente stagione 2022/23 che ha portato l’equipe giallorossa a trionfare sia in Coppa Campania che ai Playoff promozione della scorsa Serie D, il sodalizio cui fa capo il presidente Gerardo Varone si è rimboccato le maniche per il grande salto e grazie all’aiuto dello staff per quanto riguarda la parte tecnica e degli imprenditori per quel che concerne il lato prettamente economico, è pronto ad affrontare la stagione sportiva 2023/24.

Con la neopromossa Antoniana, saranno 13 le formazioni a prender parte alla prossima Serie C, tra cui: Academy Basket Potenza, Pall. Cercola, Pol. Portici 2000, Academy Basket Parete, Step Back Caiazzo, Forio Basket 1977, Centro Ester Barra, PSA Campus Sant’Antimo, Basket Casapulla, University Basket Potenza, Pol. Matese, Pall. San Michele (prima avversaria della Bioverde in campionato).

Società storiche del panorama cestistico campano e non solo con cui la Bioverde vuole competere al meglio, e vuole farlo col suo gruppo giovane e pieno di motivazioni per far bene in una stagione che si preannuncia lunga ed impegnativa.

La nuova Bioverde

Lo scrupoloso lavoro del General Manager Gennaro Coppola ha portato alla conferma di coach Aldo Festinese, quest’anno affiancato da un assistente di prim’ordine quale Domenico Farese e dallo storico preparatore atletico Errico Pappalardo (presente nello staff già lo scorso anno). Il parco giocatori ha visto le conferme di Fiorillo, Mandarino, Giordano, Coppola, Amodio e Giuseppe Cascone e gli arrivi del portoghese Bruno Fernando, dell’esperto Mezzacapo e dei giovani Di Palma, Lamberti, Jallow ed Antonio Cascone.

La nota dolente per la truppa Bioverde sarà senz’altro non poter giocare le gare casalinghe in terra abatese, in quanto la “Tendostruttura Forzati” non è ancora abilitata per disputare gare di Serie C ed i lavori che lo permetteranno non sono ancora terminati. Per forza di cose, dunque, l’Antoniana disputerà quantomeno i primi mesi del suo campionato casalingo sul parquet di Boscoreale, al Palazzetto dello Sport di Via Panoramica.

Parla il presidente

Il presidente Gerardo Varone ha voluto toccare tutti questi temi in un significativo virgolettato:

“Sono molto emozionato, sta per iniziare la stagione 2023/24 e siamo in Serie C, un sogno per me. Nel 2019 fondavamo la Pallacanestro Antoniana, una piccola realtà a conduzione familiare la cui scalata partiva dal campionato di Promozione. Non poche sono state le difficoltà, il Covid ha rallentato il nostro percorso, eppure nel 2021 abbiamo avuto la forza di iscriverci alla Serie D e raggiungere la finale (perdendola) nel 2022 e poi la cavalcata trionfale che ci ha portato alla conquista della Coppa Campania e del campionato nella scorsa primavera. Ora partiamo da matricola del campionato, la C è un campionato molto ostico, personalmente mi aspetto tanto dagli abatesi Giordano e Coppola e dai leader della scorsa stagione Fiorillo e Mandarino. I due colpi ad effetto del nostro mercato (Fernando e Mezzacapo, ndr) dovranno prendersi tante responsabilità e fungere da chioccia per giovani su cui puntiamo moltissimo come Jallow ed Antonio Cascone.

Non vogliamo porci obiettivi, affronteremo ogni gara al massimo delle nostre possibilità e senza timore di nessuno. Un mio sogno nel cassetto? I playoff.

Voglio ringraziare tutti gli sponsor che continuano a sostenerci, in primis il nostro vicepresidente Pasquale Russo, la conferma di Bioverde come main sponsor ci onora. L’auspicio è vedere sempre più persone affiancarci in questa grande avventura, stiamo costruendo un qualcosa di unico per la città di Sant’Antonio Abate e chi può aiutarci deve farlo.

Concludo con un ringraziamento al sindaco Ilaria Abagnale ed all’amministrazione comunale tutta che si sta prodigando al fine di consegnarci la nostra storica tendostruttura come nuova nel minor tempo possibile, i lavori sono in corso. Inizieremo il campionato sul parquet di Boscoreale, ma siamo fiduciosi di poter tornare a Sant’Antonio Abate nel minor tempo possibile.”