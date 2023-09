Scafati. Pasquale Aliberti è pronto a chiedere alla Regione Campania lo stato di calamità naturale per i danni per allagamenti

Scafati. Allagamenti, Aliberti chiede lo stato di calamità

Pasquale Aliberti è pronto a chiedere alla Regione Campania lo stato di calamità naturale per i danni subiti dalla città lo scorso sabato e celerità per i lavori già programmati nelle scorse settimane.

L’ultimo allagamento

Le forti piogge dello scorso week end e d’inizio settimana hanno creato il panico in città, con centinaia di famiglie costrette a raccogliere l’acqua dalle proprie abitazioni. Il sindaco, intanto, ha lanciato l’ennesima provocazione nei confronti del governatore regionale Vincenzo De Luca: «Ho avuto contatti con l’ingegnere Roberto Vacca della Regione per un nuovo tavolo tecnico al fine di valutare i lavori che sono fuori dal decreto e di cui abbiamo parlato anche con il vice presidente Fulvio Bonavitacola – ha detto – . In particolare, mi riferisco al taglio del canneto per aumentare la sezione idrica del fiume Sarno, il dragaggio del tratto dall’intersezione dell’Alveo fino a piazza Garibaldi e del Rio Sguazzatorio fino a piazza Garibaldi».

Via Longole

A subire più di tutti il grande disagio è come sempre via Longole, rimasta fino al tardo pomeriggio di domenica completamente invasa dalle precipitazioni del giorno precedente. La “strada delle barche” è costantemente nei pensieri del sindaco Aliberti, che promette «lavori di pulizia in una strada di periferia che non può essere abbandonata a se stessa».

Lavoro di lungo termine

Spunti di riflessione in città arrivano anche da altri parti politiche come Verdi-Sinistra Italiana. «É ormai chiaro a tutti che il problema allagamenti nella nostra città non sarà di facile e immediata risoluzione. Le infrastrutture da realizzare richiedono un lavoro coordinato tra i vari attori istituzionali che vanno dal governo centrale agli enti territoriali – si legge nel documento diramato dalla sezione guidata da Pier Paolo Patti – . La carrellata di foto, post, commenti allarmistici e pietistici che in occasione di ogni temporale il nostro sindaco propina alla città sono un’offesa all’intelligenza. Fanno insorgere in ciascuno di noi il dubbio legittimo che l’amministrazione comunale voglia mascherare il proprio immobilismo e inadeguatezza a fronteggiare il problema dietro una patologica finta iperattività».

Grimaldi critico

Critico anche Michele Grimaldi, consigliere comunale del PD: «Il problema degli allagamenti che devasta il nostro territorio non è un fatto odierno, e non si risolve certo con gli spot, i video su Facebook e la propaganda. Il sindaco già parlava così nel 2016. Quello degli allagamenti una questione complessa – ha puntualizzato – . Serve sollecitare gli enti preposti a realizzare quanto di competenza, nell’ottica della collaborazione istituzionale e non della propaganda».

Alfonso Romano