Serie D. Nel prossimo week-end le compagini campane scenderanno in campo per il quarto turno di campionato. Gare fondamentali per Angri e San Marzano, impegnate entrambe lontane dalle mura amiche. La squadra di mister Stefano Liquidato è in cerca ancora del primo punto in campionato, nonostante abbia offerto prestazioni importanti. Il match con il Manfredonia, che verra disputato a porte chiuse, sarà fondamentale per capire se la squadra ha lavorato, è risolto, i problemi sotto porta e qualche defaillance difensiva.

Per il San Marzano, invece, non è arrivata ancora la prima vittoria stagionale; infatti i rossoblu hanno conquistato finora 2 punti, frutto di 2 pareggi. Mister Giampà vorrebbe tornare dalla trasferta di Sassari con i 3 punti, ma la compagine sarda proverà a fermare in tutti i modi i blaugrana.

Serie D: la Nocerina cerca continuità

Inizio non dei migliori, poi la ripresa: così la Nocerina sta riconquistando la propria gente. Mister Gianluca Esposito ha trovato pian piano la quadratura per permettere ai molossi di balzare al primo posto del girone G con 7 punti. Domenica gara interna contro l’Ardea, unica squadra ferma a 0 punti nel girone. Sarà compito di Piccioni e compagni quello di trovare la terza vittoria consecutiva facendo aumentare ancor di più l’entusiasmo in terra rossonera.