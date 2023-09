Basket. Scafati-Bologna la prima, riparte la Serie A

Esordio coi “Super Campioni”

Dal terremoto virtussino delle ultime settimane ne è conseguito l’avvicendamento in panchina tra Sergio Scariolo e Luca Banchi (eletto miglior coach del Mondiale grazie al quinto posto conquistato con la sua Lettonia) a ridosso della Supercoppa Italia, vinta proprio dalle VuNere grazie ai successi su Olimpia Milano e Germani Brescia.

Capitan Belinelli e compagni arrivano a Scafati coi favori del pronostico dalla loro parte, forti della “cura Banchi”, del nucleo “storico” di giocatori (Hackett, Pajola, Belinelli, Abass, Cordinier, Mickey, Shengelia) ed i nuovi arrivi (Polonara, Mascolo, Dunston, Dobric, Cacok). Roster che vorrà dire la sua in Italia ed in Europa in questa stagione, il cui pedigree non permette alibi in match con avversari molto meno quotati come la stessa Givova Scafati, tradotto: tutta la pressione sarà sulle spalle della Segafredo.

Nulla da perdere

Contro questa Virtus la Givova, però, non vorrà e non dovrà essere vittima sacrificale. La famosa “carta” è fatta per essere stracciata, di qui l’aspettativa di vedere una Scafati leggera, che cercherà in ogni modo di mettere in difficoltà i vice-campioni d’Italia.

Logan a completa disposizione dopo una settimana di allenamento con vecchi e nuovi compagni, Pinkins in costante miglioramento dal punto di vista fisico dopo l’intervento al ginocchio di fine luglio, roster al completo per coach Sacripanti.

Parola al capitano

Il capitano Riccardo Rossato: «C’è grande eccitazione in vista della prima di campionato, proprio come di solito avviene prima di ogni esordio. Il fatto poi di cominciare il nostro cammino dinanzi ai nostri tifosi e contro un avversario dal blasone importante come la Virtus Segafredo Bologna ci carica a mille. Siamo reduci da una preseason tosta, sia dal punto di vista atletico che fisico, in cui abbiamo lavorato duramente ed ora dobbiamo iniziare a raccogliere i frutti. Per vincere contro Bologna dovremo essere aggressivi per 40’, evitando i cali avuti nella parte finale delle gare di precampionato. Abbiamo in organico giocatori esperti della categoria, avvezzi a gare di questo tipo e dovremo essere bravi anche ad affidarci a loro. La Virtus ha cambiato volto dopo i cambi in organico rispetto alla passata stagione, ora è una squadra più fisica, atletica e solida in difesa. Il roster bianconero non ha bisogno di presentazioni, annoverando atleti che hanno giocato in NBA ed Eurolega nelle ultime stagioni. Belinelli e Hackett sugli esterni, ma anche Dunston sotto le plance sono solo alcuni tra gli uomini più pericolosi del nostro prossimo avversario, con cui sarà bello poter giocare e confrontarsi. Lo faremo dinanzi ai nostri tifosi e sappiamo bene quanto sia importante poter contare sul calore e sull’affetto dei propri supporters in gare come questa: il popolo scafatese lo scorso anno ci ha permesso di conquistare la salvezza e quindi sono certo che risponderà presente quando serve anche quest’anno. Mi aspetto di trovare un palasport pieno domenica sera, vogliamo farci conoscere dai tifosi e mandare a loro un messaggio chiaro sulla nostra volontà di fare bene e conquistare risultati importanti».

Come seguire il match

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ed il profilo Instagram ufficiali del club.

Infine, sarà possibile ascoltare la diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it).