Cava de’ Tirreni. Mucche vaganti, auto finisce fuori strada

Tragedia sfiorata a Cava de’ Tirreni dove un’auto è finita fuori strada per evitare una mucca. È accaduto nella mattinata di venerdì 29 settembre all’incrocio tra San Pietro e Croce, dove un automobilista si è imbattuto in una mandria di grossi bovini vaganti come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Da settimane, del resto, i residenti segnalano la costante presenza di bovini in zona, un pericolo per la viabilità e per le coltivazioni.

Nelle scorse ore la presenza di un gruppetto di mucche vaganti ha reso difficile la circolazione per gli automobilisti diretti al centro. Un automobilista ha provato a schivare un bovino, finendo così fuori strada, fortunatamente prendendo solo di striscio il muro di cinta e dunque per lui non ci sono state conseguenze. Tanto è bastato a far scattare di nuovo l’allarme per la presenza di mucche in strada.