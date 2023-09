Pagani. Vittime di tentato femminicidio dimenticate dalle istituzioni

Sono state vittime di un tentato femminicidio. Maria e Brigida Santonastasio due sorelle, originarie di San Marzano lo scorso aprile nei pressi di Vignole di Arco nell’Alto Garda (Brescia), in un a stanza della canonica, rimasero vittime di un duplice tentato femminicidio da parte dell’ex compagno di Maria. Ferite che si sommano anche alla precarietà economica conseguente quel tragico fatto.

Inabili al lavoro

Le due sorelle infatti sono inabili al lavoro per i danni fisici subiti. Brigida, non percepisce nessun sussidio e la sorella Maria vive con lei fin da prima dell’aggressione. Le due donne vennero brutalmente colpite dal marito di Brigida che non accettava la separazione dopo 15 anni. Dopo l’atto violento, l’uomo si tolse la vita. Quell’aggressione ha lasciato segni fisici ed economici. Maria e Brigida alle prese con le terapie riabilitative a pagamento non possono praticamente più lavorare.

Un minimo sostegno economico

Maria percepisce il reddito di libertà perché residente nella Regione del Trentino Alto Adige con domicilio a Pagani, quindi la regione ha i fondi per erogare il reddito di libertà mentre Brigida non lo percepisce perché la Regione Campania non ha fondi. Il loro si è rivelato un calvario tra i vari uffici dei servizi sociali e i colloqui con gli assistenti sociali non hanno prodotto risultati. Brigida ha fatto inoltre richiesta di invalidità, ma le è stata concessa solo al 50% perché lei riuscirebbe a muoversi, senza tenere conto delle conseguenze psicologiche che presenta.

Le istituzioni

Le due donne hanno incontrato anche le istituzioni locali da Carmela Zuottolo, sindaco del Comune di San Marzano sul Sarno a Raffaele Maria De Prisco, primo cittadino del Comune di Pagani. Una speranza è offerta dal presidente del San Marzano Calcio, l’imprenditore Felice Romano: una parte dell’incasso degli incontri casalinghi della compagine blaugrana verrà devoluta a Maria e Brigida per l’intera durata del campionato. La storia di queste due donne coraggiose e tenaci è stata messa in luce e raccontata sulle colonne del quotidiano salernitano “Le Cronache” dal giornalista Marco Visconti.