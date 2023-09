Santa Maria La Carità-Scafatese 2-1. Arriva la prima sconfitta stagionale per la Scafatese che cede di misura sul campo del Santa Maria La Carità.

Nel tentativo di dare una sterzata alla sua squadra Iuliano ridisegna la Scafatese passando al 3-5-2 con Solombrino tra i pali, difesa a tre composta da Trezza, Esposito e Pagano, Masullo e Visconti quinti, centrocampo con Cavaliere, Panico e Viscovich a sostegno della coppia offensiva composta da Cinque e Labriola; dall’altro lato del campo Di Nola parte con il 4-3-3 con l’idea di puntare sulla parità numerica quando il pallone è oltre la metà campo.

Il primo tempo è avaro di emozioni e quasi tutte sono dei padroni di casa, con Solombrino bravo in tre occasioni, prima sull’acrobazia di Senatore al minuto 11, poi scegliendo benissimo il tempo su Farriciello al 17′ e infine stendendosi sulla destra sulla conclusione di Giardullo, anche se nulla può invece allo scadere quando Farriciello va via sulla destra e pesca il compagno di reparto Senatore che non perdona e manda negli spogliatoi le due squadre sul punteggio di 1-0.

Santa Maria La Carità-Scafatese 2-1: secondo tempo

La ripresa si apre con lo stesso leit motiv e le aquile mancano di poco il colpo del KO dopo soli cento secondi dal rientro in campo quando Senatore prova a sdebitarsi con Farriciello restituendo un assist al bacio che però il numero 9 non riesce a trasformare in oro aprendo fin troppo il piatto.

Un minuto dopo arriva la prima vera occasione giallobleu con la testata di Viscovich che non centra lo specchio; Iuliano capisce che bisogna correre ai ripari e prova a cambiare le carte in tavola: entra prima Pietroluongo per Panico con l’idea di dare più ritmo al centrocampo e poi al 54′ inserisce Tedesco per Esposito tornando al 4-3-3. Il cambio dà i suoi frutti perché mina le certezze tattiche degli uomini di Di Nola che sono costretti ad abbassare il baricentro e, di conseguenza, subiscono la spinta ospite.

Tedesco inizia a creare e al minuto 61 caccia dal cilindro uno dei suoi soliti sinistri letali su cui Borrelli non può nulla. L’1-1 è per la Scafatese un’iniezione di fiducia, il tecnico canarino prova a vincerla e butta nella mischia anche Gautieri e Siciliano e proprio i neo entrati sono al centro dei due episodi dubbi che cambiano il match: il primo realizza il gol del vantaggio sugli sviluppi di una rimessa laterale ma la terna annulla per fuorigioco, anche se i canarini lamentano di non aver toccato mai il pallone in area, il secondo invece protesta per un fallo non fischiato che dà il là al contropiede del vantaggio locale, con Senatore che approfitta di uno svarione difensivo dei canarini e trafigge Solombrino sul secondo palo. Una mazzata psicologica per la Scafatese che non riesce più a trovare il piglio per rimettersi in ordine, al punto che negli ultimi minuti Farriciello colpisce anche un palo che potrebbe chiudere la gara. Il triplice fischio finale vale la prima sconfitta in stagione.

Domenica prossima i giallobleu torneranno tra le mura amiche per affrontare la capolista Costa D’Amalfi, unica compagine ancora a punteggio pieno del Girone B.

Santa Maria La Carità-Scafatese 2-1: il tabellino

SANTA MARIA LA CARITA’: Borrelli, La Torre, Esposito Valerio, Farriciello, Senatore (88′ Tarallo), Giardullo 03 (77′ Carotenuto 03), Sannino (62′ De Simone), Vallefuoco, Greco (77′ Maravolo), Cascone 05, Correale.

A disposizione: Troiano 04, D’oriano, Somma 04, Tarallo, Ammaturo, De Simone, De Caro 04, Maravolo, Carotenuto 03.

All: Mario Di Nola

SCAFATESE: Solombrino 04, Visconti 03, Masullo, Pagano, Esposito Pasqualino (54′ Tedesco), Trezza, Panico (49′ Pietroluongo), Cavaliere, Cinque (72′ Gautieri), Labriola (80′ Siciliano), Viscovich (86′ Canale).

A disposizione: Martoriello 04, Angelino 05, Passerini 04, Pietroluongo, Canale, Siciliano, Ferraro 04, Gautieri, Tedesco.

All: Pasquale Iuliano

RETI: 43′ Senatore 61′ Tedesco, 83′ Senatore

Arbitro: Francesco Pio Sarcina di Barletta

Assistenti: Marco Polichetti di Salerno e Francesco Varchetta di Nola

Note: Ammoniti: Esposito (SC), Tedesco (SC), Greco (SM), Pagano (SC). Calci d’angolo: 1-6.

Pasquale Formisano

Responsabile Ufficio Stampa

Scafatese Calcio 1922