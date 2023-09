Sarnese-Sant’Antonio Abate 1-1. La Sarnese frena in casa contro il Sant’Antonio Abate. La squadra di Turco passa in vantaggio nella prima frazione di gioco con Evacuo, nella ripresa, complice anche l’espulsione di Vitolo, viene raggiunta dai giallorossi.

Buon approccio alla gara da parte della Sarnese, che nelle battute iniziali sfiora il vantaggio con Losasso. Il match entra, però, nei canoni dell’equilibrio, almeno nel punteggio. A gestire il possesso è la squadra di mister Turco, che trova di fronte un Sant’Antonio molto attento a chiudere gli spazi. Trascorso il quarto d’ora il risultato è bloccato sul pareggio. Ci vuole una girata mancina di bomber Evacuo per sbloccare la partita.

Gestisce bene il vantaggio la Sarnese, grazie anche ad un ottimo predominio territoriale. Dopo la mezz’ora Daghio è costretto al primo cambio, con Carbone che prende il posto dell’infortunato Piccolo. I garanta spingono ed hanno anche la possibilità di raddoppiare, ma trovano Colantuono pronto ad opporsi. La prima frazione di gioco volge al termine con la Sarnese in vantaggio sul Sant’Antonio Abate.

La ripresa parte a rilento, così come la Sarnese, che prova a gestire la gara, nonostante i tentativi di rientro da parte del Sant’Antonio Abate. Dopo circa un’ora di gioco i granata restano in dieci per un’inspiegabile cartellino rosso dato a Roberto Vitolo. Turco corre ai ripari dicando equilibrio alla difesa con Ciampi che prende il posto di Pellecchia, mentre in attacco esce Evacuo per Sbordone.

Ad un quarto d’ora dalla fine Corticchia commette fallo in area di rigore e viene decretata la massima punizione in favore dei giallorossi, che raggiungono il pareggio con Balzano, il quale non sbaglia dal dischetto. Nonostante l’inferiorità numerica la Sarnese rincorre la vittoria, ma il risultato non cambia. Nel finale Turco manda nella mischia anche l’argentino Padin per dare nuovo peso alla manovra offensiva. In pieno recupero Sbordone va vicino alla rete del vantaggio, con la sua conclusione di testa che finisce di poco a lato. Finisce in parità la gara dello Squitieri tra Sarnese e Sant’Antonio Abate.

Sarnese-Sant’Antonio Abate 1-1: il tabellino

Sarnese (4-3-3): Maiellaro; Losasso (89′ Salerno), Cassandro, Vitolo, Logrieco; Cozzolino, Lopetrone (85′ Padin), Corticchia; Pellecchia (65′ Ciampi), Evacuo (65′ Sbordone), Yeboah (92′ De Mattia). A disposizione: Mastrangelo, Amarante, Amendola, Siano. Allenatore: Carmine Turco

Sant’Antonio Abate (4-3-3): Colantuono; Vanacore, Vitale L., Esposito, Acampora; Piccolo (33′ Carbone), Vitiello, Sorriso; Orlando (96′ Ferrara), Passariello (65′ Gallini), Balzano. A disposizione: Casillo, Cesarano, Dinacci, Ferrara, Conte, Chierchia, Mottola. Allenatore: Fabrizio Daghio

marcatori: 17′ Evacuo (S), 76′ rig. Balzano (SAA)

ammoniti: Orlando (SAA),

espulsi: Vitolo (S)

recuperi: 3’pt, 6’st