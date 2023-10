Basket. Antoniana KO all’esordio, vince San Michele

La cronaca del match



Coach Festinese deve fare i conti con l’assenza del febbricitante Mandarino e manda in campo Di Palma a completare il quintetto al suo posto (Fiorillo, Giordano, Mezzacapo e Fernando completano lo starting five).

Partenza lenta

Dopo un primo quarto equilibrato (21-17) in cui si mettono in luce Pascarella da un lato (2/2 da 3 punti) e Mezzacapo dall’altro (9 punti in altrettanti minuti), i padroni di casa tentano il primo allungo toccando svariate volte il +13 ed andando al riposo lungo sul +10, 37-27. Cavalluzzo e Porfidia in grande spolvero, la Bioverde non riesce a trovare fluidità offensiva e si affida alle folate di Giordano.

Al cambio campo Cecere diventa un rebus sempre più irrisolvibile per lo staff abatese, che dopo l’ennesima realizzazione dai 6.75 di Pascarella si ritrova sotto di 21 al 24’, 52-31.

La reazione

Toccato il “fondo” la Bioverde riesce a cambiare faccia e trova nuovi stimoli per tentare una vera e propria “mission impossible”. A cavallo tra il finire della terza frazione (54-42 al 30’) e l’inizio della quarta arriva un break di 4-24 in favore degli ospiti che riapre completamente il match, 56-55 al 35’. Stoico Fiorillo, anima della rimonta e protagonista sfortunato poco più di 100 secondi dopo, quando un suo tiro da 3 punti viene letteralmente sputato dal ferro con l’Antoniana sotto di 3 lunghezze.



Sul ribaltamento di fronte Cecere trova un canestro dalla lunga distanza di pregevole fattura prima, un 2/2 in lunetta ed un’altra tripla dall’elevatissimo coefficiente di difficoltà per tagliare letteralmente le gambe ad una Bioverde stremata dopo il super parziale poi, 68-62 a 90” dal quarantesimo. I viaggianti non hanno più la lucidità per trovare la via del canestro, Pascarella mette la parola fine alla contesa con la quarta tripla della serata con poco più di 30 secondi da giocare.

Il finale è 74-64, il rammarico per aver allacciato le scarpe solo dopo 25 minuti c’è, ma il bicchiere va visto mezzo pieno sponda giallorossa.

Tabellini

SAN MICHELE: Zazzaro, Rossano, Cecere 20, Arciero 7, Pascarella 16, Porfidia 13, Cavalluzzo 11, Nappi 7, Avolio, Stella N.E., Di Vico.

ANTONIANA: Amodio 6, Fernando 12, Coppola, Mezzacapo 19, Fiorillo 10, Jallow, Giordano 8, Di Palma 6, Lamberti 3, Cascone G., Cascone A.