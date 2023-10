Manfredonia-Angri 1-3. Allo stadio Miramare di Manfredonia si sfidano due compagini in cerca di punti.

Al 5’ la sblocca subito il Manfredonia con Giacobbe che direttamente da calcio di punizione pesca l’angolo giusto. L’Angri prova subito a reagire con Longo, servito in profondità da Fabiano, ma la sua conclusione termina alta. Al 23’ arriva l’episodio: Ascione dalla sinistra fa partire un traversone che viene respinto da un braccio e per il signor Giudice è calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta capitan Longo che pareggia i conti. Da questo momento in poi il copione cambia e la squadra di mister Liquidato è padrona del campo, senza rischiare praticamente nulla. Infatti arriva subito una doppi chance: prima Cardore calcia centrale dal limite, poi Palmieri che si libera di un avversario, ma il palo gli nega la gioia del gol. Continua l’assedio grigiorosso: dopo un solo giro di lancette Longo prova una conclusione a giro, ma la sfera termina di poco a lato. Al 44’ arriva il meritatissimo vantaggio: lancio illuminante di Herrera per Palmieri che prima si libera di un avversario poi mette la palla all’incrocio e porta i grigiorossi in avanti. La squadra di mister Cinque prova a pareggiarla subito con Calemme, ma il 10 non inquadra lo specchio. Si va a riposo con il punteggio di 1-2.

Manfredonia-Angri 1-3: secondo tempo

La ripresa inizia con lo stesso copione, con l’Angri che fa la partita ed il Manfredonia chiuso nella propria metà campo.

Dopo 120 secondi Palmieri serve Fabiano che con un diagonale costringe Paduano a rifugiarsi in corner. Nei minuti seguenti i padroni di casa provano a sbilanciarsi ed i grigiorossi provano a sfruttare gli spazi lasciati, ma in più di un’occasione peccano di imprecisione. Al 64’ ancora occasione per l’Angri con Fabiano che fa partire un traversone per la testa di Longo che però non trova lo specchio della porta. Il Manfredonia non riesce a costruire, merito del grande pressing dell’Angri, allora prova a sfruttare i calci piazzati, ma senza creare seri pericoli a Scarpato.

Nel finale Giorgio lancia Mansour che al limite dell’area viene atterrato da Brunetti che lascia la propria squadra in 10 per gli ultimi 5 minuti. Al 93’ arriva il colpo del KO: Giorgio recupera palla nella metà campo avversaria ed a tu per tu con Paduano non sbaglia. Nel finale Scarpato si supera con una parata strepitosa ed il parziale non cambia.

L’Angri torna da Manfredonia con i primi 3 punti stagionali, più che meritati date le tante palle gol create nel corso della gara.

Manfredonia-Angri 1-3: il tabellino

MANFREDONIA: Paduano, Brunetti, Taormina (46’ Balba), Forte, Konate, Barboza (46’ Viti), Babaj (63’ Prencipe), Amabile (61’ Valentini), Pozzebon, Giacobbe, Calemme (72’ Cesario). A disposizione: Antonino, Cannata, Basualdo, Achik. All. Cinque

ANGRI: Scarpato, Cordato, Picascia, Allegra, Kljajic, Herrera (73’ Manè), Fabiano, Cardore (93’ Sabatino), Ascione (73’ Marasco), Longo (85’ Mansour), Palmieri (85’ Giorgio). A disposizione: Palladino, Tipaldi, Celiento, Di Mauro, Giorgio, Mansour. All. Liquidato

MARCATORI: 5’ Giacobbe (M), 24’ rig. Longo (A), 44’ Palmieri (A), 93’ Giorgio (A).

AMMONITI: Calemme (M), Paduano (M), Palmieri (A), Picascia (A)

ESPULSI: 91’ Brunetti (M)

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

ANGOLI: 4-3

Amato-Bossa

Ufficio Stampa

U.S. Angri 1927