Pagani. Invasione di topi, interviene il consigliere Violante

Torna l’operazione derattizzazione del consigliere di opposizione Vincenzo Violante. Il centro storico paganese è un ritrovo per i roditori, e l’esponente di Forza Italia nel giro di pochi giorni è stato protagonista di ben due interventi. Il tasso di degrado e abbandono sociale di una città si legge inevitabilmente da una serie di episodi, tra questi sicuramente la presenza massiccia di topi in un territorio che non è direttamente sulle sponde del fiume Sarno. Torna forte in tal senso l’allarme dei commercianti e cittadini paganesi, che invasi per l’ennesima volta da ratti hanno sollecitato il consigliere di minoranza Violante a un pronto intervento. L’esponente di centrodestra praticamente dall’alba dell’amministrazione De Prisco si è reso protagonista più volta di interventi di disinfestazione murina su diverse strade della città, dal centro alla periferia passando addirittura per piazza Sant’Alfonso.

L’invasione

Dopo le piogge che si sono registrate al termine della scorsa settimana diversi residenti di via Matteotti, via Malet, via Guerritore, via Gaetano Tramontano e limitrofi hanno denunciato la presenza massiccia di roditori, invitando così Violante ad attivarsi con chi di dovere. Detto fatto, visto che poche ore dopo un’azienda specializzata si è recata sui luoghi provvedendo all’installazione di diverse trappole e alla giusta diffusione di veleno per topi. Pochi giorni dopo è stata la volta di Corso Ettore Padovano, cuore storico della città paganese ma sempre più una complessità da affrontare.

«Gli interventi coordinati da Asl e Ente esistono, ma sono in maniera evidente troppo sporadici. I cittadini e i commercianti mi chiamano in continuazione denunciando la presenza di roditori in spazi che vengono vissuti da cittadini grandi e più piccoli» dice Violante.

Pericolo igienico – sanitario

La presenza di ratti evidenzia uno stato di decadimento del centro storico paganese, sempre meno centro economico e sociale cittadino e sempre più disabitato e abbandonato. «Prendiamo atto delle iniziative di Violante, Ente e ASL provvedono a interventi per propria competenza ma è evidente che il fenomeno è molto più complesso di quanto sembri – ha spiegato il consigliere di maggioranza Davide Nitto – L’abbandono dei privati è un aspetto importante, come amministrazione stiamo lavorando, anche con interlocuzioni sovra comunali, verso una riqualificazione urbana e massiccia del centro storico, che permetterà sicuramente una limitazione degli spazi ospitali alla presenza di roditori o simili».

Alfonso Romano