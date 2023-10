Pagani – Sant’Egidio, zona contestata senza via di uscita

Continua lo scontro sulla zona contestata tra Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino. oggi ci sarà la manifestazione dei residenti “sangiliani”, che per l’occasione hanno anche invitato il sindaco paganese, Lello De Prisco. Tuttavia, quest’ultimo ha deciso di non partecipare alla manifestazione.

Tensione a Orto Loreto

È ancora alta la tensione nella zona di Orto Loreto per la questione legata alla zona contestata, area che per volontà dei giudici del Consiglio di Stato è stato dichiarato territorio comunale di Pagani. A fare chiarezza ci ha provato l’ex sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino e attuale consigliere regionale in quota Fratelli d’Italia, Nunzio Carpentieri, che ha lanciato l’idea di una legge regionale ad hoc per evitare Sant’Egidio del Monte Albino perda quella fetta di territorio. Oggi intanto, a partire dalle 11,30, si terrà un sit – in – al confine delle due città – organizzato dal comitato di abitanti “sangiliani”. “Restiamo a Sant’Egidio del Monte Albino” è il nome del comitato organizzatore che sin da subito evidenzia la volontà di stragrande parte dei cittadini del posto, che per l’occasione hanno convocato entrambe le amministrazioni comunale per ribadire le necessità di un dialogo tra le parti. Ma il sindaco paganese ha però rifiutato di partecipare all’evento per una serie di motivazioni, spiegate in una lettera al comitato. L’obiettivo principale per Palazzo San Carlo è non moltiplicare i luoghi di dibattito per una situazione già estremamente delicata e che dovrebbe essere affrontata – secondo De Prisco unicamente a livello istituzionale. «La non partecipazione è dovuta essenzialmente alla mancata comprensione delle motivazioni del sit – in e alla mia relativa presenza. Trovo la scelta della manifestazione legittima dal punto di vista mediatico, ma inefficace dal punto di vista sostanziale per addivenire a un dialogo costruttivo e concreto, soprattutto se il fine è quello di non mettere in esecuzione una sentenza» scrive il sindaco De Prisco.

Le motivazioni

La spiegazione è quindi riconducibile agli ultimi incontri avuti con Nunzio Carpentieri. Quest’ultimo, infatti, ha avuto modo di incontrare De Prisco, trovandosi d’accordo sulla costruzione di un tavolo permanente presso la Prefettura di Salerno. Una scelta che ora sarà al vaglio di Antonio La Mura, sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino che oggi sarà presente al sit-in. «Ho rappresentato al sindaco De Prisco le mie convinzioni su una storia che conosco a fondo e seguo da anni, parlandogli delle enormi difficoltà che il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino si trova ad affrontare a seguito della sentenza del Consiglio di Stato. Soprattutto, gli ho spiegato che queste difficoltà si acuirebbero ulteriormente se si volesse imprimere a questa fase un’accelerazione che non fa bene a nessuno. Naturalmente, restando fermi i contenuti della sentenza e il rispetto che a essa è dovuto».

La posizione di Carpentieri

Ma sulla vicenda Carpentieri non può fare a meno di “tifare” per Sant’Egidio del Monte Albino, sperando di riuscire a trovare un appiglio per rovesciare la sentenza del Consiglio di Stato. «Ovviamente, resta sullo sfondo la mia profonda convinzione che Sant’Egidio del Monte Albino non possa né debba perdere quella porzione di territorio. L’ipotesi più concreta, al momento, è dell’approvazione di una legge regionale. Ed è questa la soluzione alla quale sto già lavorando in Regione. Già la prossima settimana, con il sindaco La Mura, avremo una serie di incontri utili ad avviare l’iter» puntualizza Carpentieri.

Alfonso Romano