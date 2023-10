Scafati. Lo stadio Vitiello torna a illuminarsi (video)

Stadio Comunale “Giovanni Vitiello”, dopo un anno torna l’energia elettrica nella struttura. Lo scorso 25 Settembre i quadri elettrici e decine di chilometri di fili di rame furono saccheggiati in occasione delle elezioni nazionali, e per tutto questo tempo le attività sono state garantite dagli sforzi di associazioni sportive come la Scafatese Calcio. Una situazione affrontata in maniera prioritaria dall’amministrazione Aliberti e in particolare dall’assessore delegato Diego Chirico e dal consigliere comunale Raffaele Ciliberto. Dopo settimane di lavori di manutenzione finalmente lo stadio comunale ha superato un fase di impasse fondamentale legata al sotto servizio energetico, con miglioramenti previsti anche per spogliatoi e non solo.

Punto di riferimento

Lo Stadio comunale rappresenta un centro fondamentale per la vita cittadina, sportiva e sociale. L’attenzione di palazzo Mayer in questa fase si concentra quindi anche sulla partecipazione, sempre più importante con l’arrivo anche di società dai comuni limitrofi.

Il servizio è di Alfonso Romano