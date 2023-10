Basket. Angri vince e convince all’esordio in B interregionale, sbancata Lucera

Buona la prima

Prima storica vittoria in B Interregionale per l’Angri Pallacanestro. Prestazione gagliarda, quella sciorinata dai ragazzi di coach Francesco Chiavazzo. I grigiorossi sbancano il parquet della Sveva Pallacanestro Lucera (71-81) e conquistano i primi due punti pesanti in chiave salvezza. Tutti gli uomini impiegati hanno saputo dare il proprio contributo, rispondendo presente alla chiamata del loro allenatore. Da sottolineare la prestazione di un sontuoso Izzo, a referto con 27 punti (frutto di un 6/11 dall’arco dei tre punti). Doppia

cifra anche per capitan Ianicelli (11), Taddeo (11) e Bonanni (13). Angri tiene sempre in mano il vantaggio e respinge gli attacchi da parte dei pugliesi nel corso dell’ultima frazione. Una prova che lascia ben sperare la società del presidente Alfonso Campitiello in vista delle prossime uscite.

Parola al coach

Queste le parole di coach Francesco Chiavazzo. “Prima partita portata a casa grazie a una

grande prestazione dei ragazzi. Primi due quarti giocati a un livello altissimo. Abbiamo sempre preso tiri puliti, segnando canestri importanti. C’è stata una prova ottima in tutti i reparti. Abbiamo chiuso il terzo perodo sul +17. Poi abbiamo gestito in modo eccellente il vantaggio contro un’avversaria più esperta, malgrado fossimo una compagine giovane. I ragazzi devono capire, che per prenderci altre soddisfazioni, dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo avuto problemi di infortuni nel corso della settimana, ma i

ragazzi sono stati super. Si sono allenati e hanno mostrato grande voglia di vincere. Si meritano una vittoria del genere. Ora un paio di giorni di riposo e poi testa alla prossima”.

I tabellini

Sveva Pallacanestro Lucera: Cesana 11, Mecci 2, Nuhanovic n.e., Elez 15, Gramazio 12, Coralic, Coluccino

n.e., Alvisi 9, Hidalgo 14, Di Ianni 8, Di Mario n.e., Carriera n.e.. All. De Florio

Angri Pallacanestro: Pagliaro n.e., Izzo 27, Pisapia n.e., Granata 4, Ruggiero 5, Montella n.e., Caloia 2,

Iannicelli 11, Bonanni 13, Desiderio n.e., Taddeo 11, Jelic 8. All. Chiavazzo