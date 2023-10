Cronaca. Violentata a 11 anni dall’amico di famiglia partorisce un bambino

La bambina, che ha partorito nel luglio dello scorso anno, non ha mai visto il bambino, dato subito in affido. A sua volta, è stata accolta in una comunità per minori per staccarla dal contesto in cui quella violenza è avvenuta e per aiutarla,

Una storia orribile, quella accaduta a Busto Arsizio, in provincia di Varese e raccontata dalla Prealpina, che ora ha portato alla condanna dell’uomo, un 27enne amico dei genitori della sua vittima: 10 anni di reclusione e una provvisionale di 80mila euro per risarcire la vittima.

La bambina, che ha partorito nel luglio dello scorso anno, non ha mai visto il bambino, dato subito in affido. A sua volta, è stata accolta in una comunità per minori per staccarla dal contesto in cui quella violenza è avvenuta e per aiutarla, con un percorso psicologico, ad affrontare una storia tanto più grande di lei.

La storia inizia a fine estate del 2021: la bambina era stata avvicinata dall’amico di famiglia nel cortile delle case popolari in cui viveva con la sua famiglia. Per due volte il giovane uomo l’aveva convinta a seguirlo, abusando di lei che a quell’età, probabilmente, non aveva capito la gravità di quanto stava subendo, ma comunque da quel momento aveva evitato di incontrare quell’uomo. A dicembre la corsa in ospedale per quei dolori sospetti e la scoperta di una verità difficile da credere anche per i medici. Da quel momento la bambina viene affidata a psicologi e alla polizia, a cui racconta tutto.

Per lei iniziano mesi difficili: la gravidanza a quell’età, le audizioni protette. A luglio il bambino nasce con parto cesareo, perché a 11 anni la vittima non avrebbe potuto gestire un parto naturale, e viene subito affidato a una famiglia. L’esame del Dna, necessario ai fini dell’inchiesta, conferma che è figlio del 27enne. La bambina – parte civile nel processo con l’avvocata Erminia Viganò, nominata dall’amministratrice di sostegno Katia Broggini – è in comunità, ha incontri programmati con i genitori ma per ora non può tornare a vivere nella casa familiare.

Per l’uomo come scrive “La Repubblica” la gup Veronica Giacoia ha stabilito una pena superiore alla richiesta della procura.