I cittadini di Sant’Egidio dicono no all'annessione di Pagani. Sit-in in piazza contro i confini riconosciuti dai giudici

«Io sono di Sant’Egidio, Sant’Egidio è la mia città». I cittadini dell’area contestata tra Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino scendono in piazza De Ruggiero per esclamare la propria appartenenza, fuori da ogni discussione giudiziaria o amministrativa. Nello spazio nella zona di Orta Loreto il comitato “Restiamo a Sant’Egidio” nella mattina di ieri ha dato vita a un momento di mobilitazione sul famoso contenzioso con il vicino Comune di Pagani. La città liguorina ha infatti ufficialmente sotto il proprio governo l’area: effetto dell’ultima decisione del Consiglio di Stato, con l’iter d’annessione che adesso accelera.

Lo sradicamento

A sentire le voci dei tanti residenti presenti, più di 200 in un’area che ne tocca più o meno 1.500, la situazione rappresenta uno sradicamento di un pezzo di popolazione dalla propria realtà, quella di Sant’Egidio del Monte Albino. «Mio padre è santegidiese, io sono santegidiese, mio figlio è nato a Sant’Egidio», spiega una mamma tra la platea di partecipanti. È la testimonianza principe di un rapporto forte di tante famiglie, che hanno investito in un territorio inserito in un determinato tessuto sociale ed economico. Paura plausibile che del resto è evidenziata anche dalla stessa politica locale presente. Archiviato il rifiuto del sindaco di Pagani Lello De Prisco all’invito alla partecipazione, in prima linea era invece presente l’amministrazione santegidiese, a partire dal sindaco Antonio La Mura e dal consigliere regionale ed ex primo cittadino Nunzio Carpentieri.

Una legge regionale?

I rappresentanti istituzionali sono anche i primi promotori di un possibile rovesciamento della situazione, grazie a soluzioni politiche che potrebbe superare la diatriba giudiziaria. «Incontreremo il nuovo prefetto insieme al Comune di Pagani per accompagnare quanto meglio possibile tutti i procedimenti amministrativi consecutivi alla sentenza che va rispettata. Proponiamo l’istituzione di commissioni specifiche», ha spiegato il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, che quindi rilancia: «La stessa sentenza ci indica la strada da percorrere. Bisogna approvare una legge regionale ad hoc: in questo senso stiamo lavorando con l’amministrazione locale per presentare una proposta il prima possibile». Dal palco degli interventi ad aprire la discussione è stata Olimpia Vitale, presidente del comitato “Restiamo a Sant’Egidio”, che nel suo intervento ha ribadito l’assoluto rispetto per l’istituzione paganese, i suoi cittadini e la sentenza, spiegando però che si tratta di più di questo.

Le barricate

«Il comitato è intenzionato a non consentire che si consumi sotto silenzio questo passaggio così drammatico nella storia di questa città e di questa comunità. Duecento e passa anni di storia non si possono eliminare con un tratto di penna. In queste strade e queste piazze c’è la nostra storia, ci sono le nostre abitudini e la nostra vita» ha spiegato Vitale nel suo intervento, rilanciando a futuri momenti e schierandosi contro accelerazioni amministrative:«Seppure sulla base di una sentenza di cui tutti riconosciamo il valore, ora si possa pretendere fretta quando per decenni non si è mosso un dito. Le sentenze vanno rispettate, ma va rispettata anche la nostra storia».

Alfonso Romano