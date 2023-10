Nocera Inferiore. Piano Protezione Civile, installazione sirene in zona pedemontana

È stato completato il lavoro di installazione delle sirene per il sistema di allarme previsto in zona pedemontana, come contenuto nel Piano di Protezione Civile, da attivarsi nei casi di allerta meteo.

Installazione sirene in zona pedemontana, giovedì 5 ottobre sarà effettuato un test per la funzionalità del sistema d’allarme.

È stato completato il lavoro di installazione delle sirene per il sistema di allarme previsto in zona pedemontana, come contenuto nel Piano di Protezione Civile, da attivarsi nei casi di allerta meteo.

Giovedì 5 ottobre, alle ore 15.30, è in programma un test per verificare il coretto funzionamento delle sirene in tutta la zona pedemontana di Montalbino, a ridosso del Percorso della Salute. In questa occasione saranno testate le sirene a mezzo dell’emissione di preallarmi e del successivo allarme generale.

La popolazione è informata di tale giornata di prova del sistema d’allarme, con l’invito a non adottare nessuna misura specifica di comportamento.

«Un altro tassello del Piano di Protezione Civile va al suo posto, con l’installazione di quattro postazioni per le sirene, posizionate all’inizio del Percorso della Salute, in via Alveo San Nicola, all’incrocio di via Rullo e a via Santa Croce.

Da un lato lavoriamo per migliorare la situazione del dissesto idrogeologico e, dall’altro, stiamo potenziando tutte le misure utili per avvisare la cittadinanza in caso di pericolo» ha dichiarato il Sindaco Paolo De Maio.

