Scafati. Convocato per il 5 ottobre il Consiglio Comunale

Il giorno 5 ottobre 2023, alle ore 18,00, presso la Sala Consiliare, sita in via G. Galilei Biblioteca Comunale – Scafati, è convocato, in via ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione e in diretta streaming, il Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute Consiglio comunale dell’11 luglio 2023, del 25 luglio 2023 e del 28 luglio 2023;

2. Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni, Raccomandazioni;

3. Approvazione Bilancio consolidato;

4. Ufficio di Presidenza – Nomina componenti;

5. Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società partecipate e Consorzi;

6. Approvazione Regolamento per l’affissione degli annunci funebri sugli spazi comunali;

7. Approvazione del “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali”;

8. Approvazione del “Regolamento servizio economato”;

9. Modifiche al Regolamento per la monetizzazione delle aree da cedere come standard pubblici – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 dicembre 2021;

10. Azienda speciale consortile “Comunità sensibile”. Approvazione Piano industriale 2023-2025;

11. Approvazione del “Regolamento Mercatino dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo”;

12. Ordine del giorno “Adesione del Comune di Scafati al Controllo civico del vicinato”.

Il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa Fiorina Longobardi