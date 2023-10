Scafati. Lavori alla rete fognaria, città nel caos

La città di Scafati cantiere aperto, l’Ente vuole far accelerare i lavori di completamento di rete fognaria sul territorio. L’obiettivo è il collettamento del sistema entro il 2024: per arrivare a questo ambizioso obiettivo, però, serve ancora la presenza di diversi cantieri, con conseguenze disastrose per il traffico. Ruspe e operai al lavoro dal centro alla periferia: forte aumento del traffico viario in un territorio già storicamente in difficoltà. Un aspetto che il sindaco Pasquale Aliberti ha sottolineato, spiegando il disagio con l’avanzamento di un progetto fondamentale del resto per la vivibilità cittadina.

Aliberti: “risanamento a una svolta”

«Sul risanamento del Sarno siamo a un bivio: se non completiamo la rete fognaria inaugurata nel 2015 non avremo mai il Sarno blu, motivo per il quale abbiamo accelerato aperture di cantieri su tutta la città». E soggiunge: «Siamo consapevoli dei notevoli disagi che si stanno creando ma è un passaggio necessario per raggiungere l’obiettivo del completamento dei lavori entro il 2024». Non mancano del resto poche opere agli addetti ai lavori, che conclusi la prima parte dei lavori dovranno impegnarsi per il collegamento della fognatura di via Capone con il Corso Nazionale, comportando un blocco al traffico per quattro giorni, ma non solo.

Alfonso Romano