Pagani illuminazione fuori uso, sostituite le lampade

Traversa De Gasperi, operazione di Palazzo San Carlo contro il degrado dell’area e il mancato funzionamento della pubblica illuminazione sul luogo. Continua l’operazione di sistemazione guasti guidata dall’assessore delegato Augusto Pepe in attesa del nuovo servizio, in costruzione a partire dal prossimo anno. Negli ultimi giorni i residenti della strada del centro hanno lamentato la presenza da diversi giorni di rifiuti ingombranti e non solo lungo i marciapiedi e a contatto con le mura casalinghe. Ad aggravare la situazione a mancanza di illuminazione, con una strada buia che diventa quindi anche pericolosa tenuto conto di un asfalto non perfetto e soprattutto un periodo decisamente nero da un punto di vista di cronaca e violenza. Tante preoccupazioni di residenti e cittadini che hanno avuto però seguito e soprattutto una risposta da Palazzo San Carlo, che si sta attivando per la sostituzione delle lampadine all’interno di un più ampio programma di interventi. Per diverse settimane, fino al termine dell’estate, in città non c’era una ditta per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, posto vacante in previsione del nuovo progetto di restyling in partenza dal prossimo anno. L’amministrazione è quindi corsa ai ripari.

Le parole del vice sindaco Pepe

«Sull’area per quanto di mia competenza siamo intervenuti studiando la natura del guasto, che riguarda tre pali sulla via su quattro non funzionanti per semplici problemi alle lampadine, in sostituzione. Saranno Led e dovranno garantire il servizio tranquillamente fino al prossimo anno. Al mio arrivo non ho trovato più i rifiuti, penso quindi a un intervento anche della Sam. Ho trovato sul luogo però due pali della Telecom guasti, facendo comunicazioni di ciò a chi di dovere» ha spiegato il vicesindaco Pepe.

Un breve consuntivo

L’occasione è buona quindi per ricapitolare il lavoro sul tema illuminazione in queste ultime settimane: «Abbiamo dovuto lavorare finora su 140 pali della luce su 3.500 in città, parliamo di poco meno del 4 percento, numeri che non reputo assolutamente pessimi ma anzi, specchio di un sistema che comunque regge in attesa della nuova ditta e dei lavori di efficientamento. Siamo in continua ricognizione nell’area est e in strade come via Caduti di Superga, abbiamo coperto quasi interamente il territorio ma se ci sono disservizi consigliamo sempre di segnalare i guasti agli uffici competenti».

