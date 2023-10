Sarno. PNRR, riqualificazione Parco Urbano di via Ingegno

PNRR M5C2 Investimento 2.1 – Affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e della esecuzione delle opere relative agli “Interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione del Parco Urbano di via Ingegno” I Stralcio censiti al CUP I61B21002050001 e agli “Interventi di realizzazione Centro Multisportivo Open di Via Ingegno” II Stralcio censiti al CUP I61B21002070001 CIG 9793930EB3

In data 29/09/2023 è stato stipulato il contratto (rep. 5398 del 29/09/2023) relativo all’appalto in oggetto per complessivi € 1.367.044,08, oltre IVA e cassa, tra l’Ente Comune di Sarno e l’Impresa JONATHAN S.R.L., avente sede legale in Via Fausto Coppi, 8 – Parco Orchidea, 81030 – Orta di Atella (CE), che in fase di gara ha indicato di affidarsi, per la progettazione, alla RTI costituita tra la società di ingegneria Innovus s.r.l. e il geol. Guerino Giarrusso di Caianello (CE).

L’intero progetto, del valore di 2.200.000 euro, è finanziato dall’Unione Europea – Next generation EU nell’ambito della misura PNRR M2C5 Investimento 2.1.