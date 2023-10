Sport. Palmieri e Giorgio lanciano l’Angri all’appuntamento Palmese

Us Angri, i giocatori suonano la carica in vista del prossimo match con la Palmese. La squadra di mister Stefano Liquidato dopo la prima vittoria in campionato ha voglia di bissare in casa contro i rossoneri, in difficili di situazioni di classifica.

La voglia di Palmieri

A lanciare i compagni il grande ex della partita, l’esterno di attacco Ciro Palmieri, gasatissimo dopo il primo gol in grigiorosso segnato la scorsa domenica. “Dedico questo goal a mio padre che non c’è più, ai miei compagni di squadra e la tifoseria che merita tanto” ha detto Palmieri nell’abituale conferenza stampa di metà settimana “Cercherò come ogni domenica di dare il meglio, giocherò con il sangue agli occhi contro la Palmese, perché è un’ex squadra e ci tengo a fare bene”.

La disponibilità di Giorgio

A dare manforte al compagno di attacco anche Kevin Giorgio, contento per il primo risultato positivo in campionato, capace di dare “Sensazioni positive” perché “era importante fare risultato dopo l’inizio di campionato sotto tono. Era molto importante per il morale, sono molto contento per i due goal personali, sperando di continuare così”. L’attaccante ha parlato anche della convivenza con un reparto ricco di giocatori di qualità e di spunti tattici per il proprio mister. In un contesto del genere, Giorgio è sempre pronto a mettersi a disposizione, sia nel 4-3-3 che nel 3-5-2: “ho giocato con entrambi i moduli, sia come punta insieme a Fabio Longo, ma all’occorrenza posso fare anche l’esterno, non ho preferenze” e sulla Palmese conclude “Arriveremo alla partita di domenica sicuramente preparati, sappiamo di dover farci trovare pronti perché loro sono in cerca di risultati positivi”