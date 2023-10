Tenta di investire ex e la picchia anche in ospedale

Si era lasciati da sei mesi. Poi, ieri sera, ha tentato di investirla. E quando hanno accompagnato la donna in ospedale lui l’ha seguita fino a lì e nella sala d’attesa l’ha aggredita con un calcio. È accaduto ieri sera, a Giugliano in Campania.

Rapporto violento

La donna aveva lasciato il 52enne proprio per i suoi modi violenti. L’uomo non rassegnato non ha mai smesso di perseguitarla e ieri stava anche per ucciderla. Quando i carabinieri sono arrivati in ospedale, hanno trovato due uomini che stavano litigando: era il 52enne e il fratello della donna che era intervenuto dopo l’ennesima aggressione con calci e strattoni. La vittima era svenuta, da qui l’intervento del fratello, tra le urla dei tanti presenti.

Il fermo

I carabinieri hanno bloccato l’uomo e, visti i suoi precedenti per detenzione di armi, hanno perquisito la sua abitazione. Hanno trovato 28 grammi tra hashish e marijuana già suddivisi in dosi. Il 52enne – denunciato anche per detenzione di droga a fini di spaccio – è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

ReCro