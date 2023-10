Amministrazione comunale di Pagani. Tre anni di attività, nessun obiettivo raggiunto

Comunicato Stampa

L’amministrazione comunale Paganese soffia ben tre candeline ma i risultati raggiunti sono veramente scarsi. Perché, dopo ben tre anni di attività, nessun obiettivo è stato realmente perseguito e centrato.

Sul fronte amministrativo, pochissimi atti: poche delibere sia di giunta che di consiglio.

Nessun progetto per le politiche commerciali e di sviluppo economico, zero per le politiche della viabilità e della sicurezza con una Ztl ferma al palo di cui non si conosce il futuro; nessun efficientemente dei servizi, ne’ del ciclo integrato dei rifiuti né tantomeno dei servizi di manutenzione e pulizia. Il tutto in una città sempre più abbandonata che diventa ogni sera più deserta.

Per non parlare del NULLA ISTITUZIONALE con cui siamo costretti a fare i conti. Sindaco ed Assessori assenti, conosciuti solo per colpi di testa , frasi a vuoto, offese sui social e nulla più.

Una situazione davvero mortificante per Pagani che si consuma nel silenzio assordante di quanti sono diventati complici solo per meri interessi personali

I consiglieri comunali

Fabio Petrelli

Santino Ruggiero

Anna Rosa Sessa