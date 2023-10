Giovedì 5 Ottobre alle 18:00 da SPAZIOGALLERY sarà presentata in anteprima esclusiva la nuova collezione in edizione limitata THROWBACK X E. MARINELLA

SPAZIOGALLERY è un contenitore d’alta moda contemporary, nato nel 2014 a Nocera Inferiore con la sua prima boutique maschile ed ampliatosi quest’anno con l’apertura dell’adiacente boutique femminile e del nuovo store online.

Una realtà dinamica ed in continua evoluzione che mira a divenire tra i principali punti di riferimento dell’alta moda in Campania, attraverso un ambiente accogliente e ricercato caratterizzato da spazi espositivi moderni e minimali in grado di soddisfare le esigenze di stile dell’uomo e della donna cosmopolita.

Da SPAZIOGALLERY l’innovazione e la ricerca per le nuove tendenze del design contemporaneo incontrano lo stile e l’eleganza senza tempo delle migliori maison haute couture.

Le Boutique offrono, infatti, una selezione esclusiva di abbigliamento e accessori di lusso delle migliori maison italiane ed internazionali grazie alla meticolosa e costante ricerca dei suoi buyers fornendo ai propri clienti un’esperienza di acquisto completamente personalizzata grazie alla competenza e alla professionalità dei suoi addetti alle vendite.

Da qui la scelta di due eccellenze della moda campana nel mondo di presentare in anteprima nazionale a Nocera Inferiore la nuova capsule collection Throwback x E. Marinella. che fonde l’heritage dei due brand in un incontro fra tradizione e innovazione.

E. Marinella, fra i più celebri marchi di cravatte nel mondo con una storia ultracentenaria, e Throwback, secondo Milano Finanza, tra i fashion brand streetwear con il maggiore indice di crescita degli ultimi due anni nel settore della moda contemporary.

Il primo, emblema dell’eleganza sartoriale maschile nel mondo, il secondo, fra i principali esponenti dello streetwear contemporary con collezioni incentrate sullo storytelling dei ricordi narrati attraverso illustrazione artistiche. Così diversi, a tratti distanti, eppure così simili nel comune intento di porre al centro delle proprie collezioni l’heritage della tradizione sartoriale e artigianale napoletana.

La collaborazione va nella duplice direzione di favorire la diversificazione del business di entrambi i brand consentendo a throwback di affiancare al settore della moda quello del lifestyle ed a E. Marinella di ampliare la distribuzione dello storico marchio aprendosi alle boutique di alta moda contemporary con lo scopo di avvicinarsi ad un nuovo target di clienti giovani e fashion addict.

Throwback, già noto per le molteplici collab internazionali (007 James Bond, Netflix), curerà la distribuzione commerciale, mentre ad E. Marinella sarà affidata la supervisione nel design delle capsule collection di giubbotti maschili, una collezione di college jackets di altissimo pregio, impreziosita dalle fodere di seta britannica stampate con gli iconici motivi della storica maison napoletana. I capi interamente prodotti in Campania saranno realizzati in quattro varianti colore, nella versione pelle, camoscio e misto cashmere.

Le capsule collection presentata in anteprima assoluta da SPAZIOGALLERY, sarà disponibile in edizione limitata a partire da Ottobre 2023 online ed offline in un numero selezionato delle migliori boutique multi brand italiane ed estere.

In un mercato del lusso sempre più globalizzato in cui imperano le grandi holding dell’alta moda Francese, queste sono le partnership che fanno bene all’Italia e al sistema moda italiano.

Per quanti volessero essere presenti a questo evento unico Spaziogallery è in Via Giuseppe Garibaldi 1-3-5, Nocera Inferiore, Italy

