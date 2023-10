Nocera Inferiore. Situazione scuola “Genovesi”. La nota del consigliere D’Alessandro

Il consigliere interroga l’Amministrazione comunale per sapere se è a conoscenza di gravi fatti contenuti nella nota e cosa intende fare per risolvere la situazione di crisi in cui versa la gestione della scuola “Genovesi”.

Situazione scuola “Genovesi” – III Istituto comprensivo.

Il sottoscritto Giovanni D’Alessandro, in qualità di consigliere comunale del gruppo

“Nocera al Centro”,

PREMESSO

• di avere appreso che dall’inizio dell’anno scolastico presso il III Istituto

comprensivo (scuola “Genovesi”) di Nocera Inferiore sono accaduti fatti di

assoluta gravità che incrinano la fisiologica dinamica tra dirigente scolastico,

collaboratori e docenti, alunni e famiglie, tanto da mettere in pericolo anche

l’incolumità dei ragazzi che verrebbero talvolta lasciati in classe senza alcuna

vigilanza durante l’orario scolastico;

• che le numerose assenze dei docenti impedirebbero la continuità didattica degli

alunni e renderebbero impossibile garantire l’offerta formativa;

• che non sarebbe stato possibile attivare in maniera corretta il percorso

“Cambridge” e non sarebbero state avviate quelle attività extrascolastiche per le

quali la scuola “Genovesi” rappresentava un “fiore all’occhiello” per la nostra

Città;

• che, in definitiva, si è venuto a creare un vero e proprio conflitto all’interno degli

organi collegiali di tale istituto scolastico, al punto che non risulterebbe al

momento possibile neppure discutere i punti all’ordine del giorno o firmare i

verbali di precedenti sedute del Collegio dei docenti;

• che durante il Collegio dei docenti del 4 settembre u.s. sono intervenuti anche i

Carabinieri per mettere ordine al dibattito;

• che quasi 1/3 dei docenti sarebbero stati finora raggiunti da addebiti disciplinari

e la scuola risulterebbe al momento priva di dipartimenti e di responsabili;

• che sono stati presentati alcuni esposti alla Procura della Repubblica sui fatti

accaduti;

• che sono intervenuti nella vicenda anche i sindacati dei docenti;

• che si è già svolta un’ispezione da parte dell’Ufficio scolastico regionale.

CONSIDERATO

• che è assolutamente indispensabile intervenire per ristabilire l’ordine e un clima

sereno tra dirigente scolastico, collaboratori e docenti, alunni e famiglie per

l’esclusivo bene dei ragazzi che frequentano la scuola;

• che è assolutamente indispensabile garantire l’incolumità degli alunni, la

continuità didattica e l’offerta formativa, ristabilendo quel ruolo di punto di

riferimento in ambito scolastico della “Genovesi”;

• che è assolutamente indispensabile un richiamo al senso del dovere di tutte le

figure istituzionali coinvolte.

INTERROGA

l’Amministrazione comunale per sapere se è a conoscenza dei gravi fatti sopra

sinteticamente riferiti e cosa intende fare, in via diretta e immediata ovvero in via

indiretta, sollecitando gli organi competenti, per risolvere la situazione di crisi in cui

versa la gestione della scuola “Genovesi”.