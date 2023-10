Pagani. Furto di rame allo stadio, illuminazione K.O.

Allo stadio Marcello Torre, la banda del rame ritorna e colpisce le torri faro: il caso scoppia in città. Non c’è pace per l’infrastruttura sportiva considerata un gioiello dall’amministrazione del sindaco Lello De Prisco e dalla Paganese Calcio. I malviventi sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, con le immagini al vaglio della locale tenenza dei carabinieri.

Nella nottata tra lunedì e martedì tre delinquenti coperti da cappuccio sono stati infatti individuati dai dispositivi nell’intenzione di entrare nella struttura. Intorno all’una è avvenuta l’effrazione, a cui è seguito un colpo durato più di un’ora, fino alle due e mezza quando una pattuglia di vigilanza privata si è recata negli spazi antistanti per una ricognizione, allarmando così le persone all’interno. In tutto il tempo a disposizione i ladri hanno potuto aprire i pozzetti che alimentano le torri faro dello stadio, tagliando così i fili elettrici e arraffandone il contenuto. Un colpo che era già avvenuto con modalità parzialmente diverse lo scorso 10 settembre, quando i ladri erano riusciti a rubare quasi un chilometro di fil di rame mettendo ko il servizio elettrico in parte della struttura.

La denuncia

Un problema che ai tempi era stato subito monitorato sia dalla società sportiva Paganese Calcio che dall’amministrazione comunale, ma che si aggrava ulteriormente soprattutto sul versante illuminazione. Palazzo San Carlo ha accolto la notizia con dispiacere e rabbia per un altro sfregio nei confronti di una struttura simbolo per la cittadinanza paganese. «È inutile parlare di cattiveria, qua si parla di un furto ragionato in piena regola» ha esclamato il sindaco De Prisco, amareggiato per l’accaduto «Abbiamo registrato questo furto in mattinata e le forze dell’ordine hanno compiuto già tutti i rilevi del caso provvedendo a far partire le indagini del caso. Solo l’intervento della vigilanza è riuscito a sventare il colpo, che per quanto pesante risulta comunque meno dannoso rispetto al primo furto subito». Si stimano poco più di 20mila di euro di danni rispetto ai quasi 40 dello scorso mese, ma se per il primo caso l’Ente è riuscito subito ad approvare somme per la risoluzione del problema, la faccenda è sicuramente più complicata viste le restrizioni economiche imposte dallo stato di dissesto economico.

La preoccupazione del sindaco

A prescindere da ciò, a far riflettere il sindaco Lello De Prisco è la preoccupante spirale di furti e atti delinquenziali che si susseguono, ma soprattutto gli strumenti di prevenzione. «Lo penso da tempo e questi episodi mi danno conferma che la semplice videosorveglianza da sola non basti», ammette candidamente De Prisco, che auspica quindi in un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine sul territorio, come più volte ribadito dallo stesso primo cittadino anche in sedi istituzionali come la Prefettura di Salerno.

