Sarnese-Giffoni 2-0. La Sarnese prova a tenere il pallino del gioco ma il Giffoni pressa alto ed è proprio degli ospiti la prima occasione: D’Acierno in pressing ruba la palla, calcia ma Maiellaro blocca senza problemi. La risposta dei padroni di casa arriva con Corticchia direttamente da calcio di punizione, ma la sfera termina di poco alta. I granata iniziano a sfruttare le fiammate di Yeboah ed è proprio su un’accelerazione del numero 10 che Cardillo entra in maniera scomposta e per il signor Amitrano è calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Padin che non sbaglia e porta la Sarnese avanti. Al 32’ è ancora la squadra di mister Turco a rendersi pericolosa con una conclusione dal limite di Pellecchia, ma Volzone è attento e respinge in corner. Gli ospiti si affidano ai lanci di Chiavazzo per Signorelli, ma la retroguardia granata riesce a chiudere. A 5 dalla fine Siano a tu per tu con Volzone non riesce ad angolare ed il parziale rimane sull’1-0.

Nella ripresa i ritmi si abbassano e le occasioni iniziano a scarseggiare. Mister Criscuolo prova a dare nuova linfa inserendo Delle Donne, Monaco e Boffa, mentre Turco si gioca la carta Sbordone. La Sarnese poi al 73’ trova il doppio vantaggio: cross di Siano, palla ribattuta e sulla respinta arriva Padin che sigla la doppietta personale. Il Giffoni non ci sta e prova a riaprire la gara prima con una conclusione dal limite di Delle Donne che si spegne a lato e poi con Cardillo che dall’interno dell’area di rigore spara alto. Allo scadere conclusione di Corticchia direttamente da punizione che costringe nuovamente Volzione a rifugiarsi in corner. Ancora il Giffoni nel recupero prova a dimezzare lo svantaggio sfruttando una rimessa laterale: sponda di Boffa ma non arriva nessun compagno a deviare la sfera in rete.

Al termine dei 90 minuti la Sarnese vince per 2-0 l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Sarnese-Giffoni 2-0: il tabellino

SARNESE: Maiellaro, Losasso, Logrieco (90’ Amendola), Siano (76’ Lopetrone), Ciampi, Vitolo, Cozzolino, Corticchia, Padin (84’ Evacuo), Yeboah (87’ De Mattia), Pellecchia (68’ Sbordone). A disposizione: Senatore, Amarante, Carpentieri, Cassandro. All. Turco

GIFFONI SEI CASALI: Volzone, Cardillo, Amendola (73’ Buonaguro), Fortunato (79’ Irpino), Casillo, Arzeo, Manzo, Chiavazzo, D’Acierno (59’ Delle Donne), Signorelli (65’ Boffa), Arcaro (65’ Monaco). A disposizione: Boffa, Itri, Salvati, Vitale. All. Criscuolo

MARCATORI: 26’ rig.Padin, 73’ Padin.

AMMONITI: Arzeo (G), Corticchia (S), Yeboah (S), Ciampi (S), Fortunato (G)

ANGOLI: 6-3.

REFUPERO: 1’pt, 4’st.