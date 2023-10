Scafati. Lavori alla rete fognaria, città bloccata. 

La città di Scafati diventa un cantiere a cielo aperto e la viabilità finisce nel caos. Nel mirino di residenti e commercianti finiscono gli interventi alla rete fognaria e non solo. L’amministrazione comunale, dal canto suo, garantisce che i lavori in città non dureranno più di qualche giorno.

Mattinate da incubo

Sono mattinate da incubo quelle che, da qualche giorno, vive chi è costretto a raggiungere corso Nazionale. I lavori di collettamento fognario, che sta portando avanti Gori all’altezza con via Capone, hanno creato un vero e proprio tappo a pochi passi da Pompei e dalla relativa uscita autostradale. Un’area che normalmente presenta nelle ore di punta lunghe code dovute anche alla presenza di mezzi pesanti che ha vissuto di ulteriori momenti di difficoltà proprio nelle ultime ore, soprattutto di mattina.

Piano viabilità ad hoc

Una situazione che ha dovuto godere di un piano di viabilità ad hoc, che ha previsto anche il doppio senso di marcia su corso Nazionale dall’intersezione con via Buccino fino al casello autostradale. L’opera e i disagi conseguenti erano già messi in conto, con il Comune che con largo anticipo aveva avvisato la comunità. D’altronde, il sindaco Pasquale Aliberti ha più volte chiesto pazienza per l’importanza dell’intervento. L’allaccio fognario permetterà una maggiore capacità di gestire eventi temporaleschi sul territorio, evitando fenomeni di allagamenti oltre che di male odori dovute alle acque reflue.

Altri interventi ai sottoservizi

In città, però, non si parla solo dei lavori fognari, ma anche di altri interventi conseguenti a opere di sottoservizi. La lista qui diventa ancora più lunga, con interventi già compiuti con via Terze e via La Pira e in previsione su via Virgilio, via Matrone, via Madonnelle e via Corbisiero. Una situazione difficile a cui infine si aggrega anche il cantiere in opera su corso Trieste, in conclusione del progetto di arredo urbano rimasto sospeso dall’amministrazione comunale dell’ex sindaco Cristoforo Salvati.

«Stiamo soffrendo, ma siamo coscienti che si parla di opere fondamentali per il territorio. Poter risolvere in buona parte la problematica degli allagamenti ci dà una grande speranza, al tempo stesso però speriamo che il cantiere non duri più di quanto previsto. Avremmo preferito degli interventi estivi, quando la città era decisamente meno frenetica, ma almeno in questi giorni continua a esserci bel tempo. In inverno ci sarebbero stati ancora più disagi» – ha spiegato Mario Casciano della Cidec.

L’opposizione, però, contesta la gestione dei lavori. «Non si può costringere una città a fare il gioco dell’oca, mi auguro perlomeno che si stia controllando la qualità delle opere in campo, per evitare che vengano asfaltati anche i chiusini», ha precisato il consigliere comunale Francesco Carotenuto.

Alfonso Romano