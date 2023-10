Castel San Giorgio. Giornata del Mini Volontariato

Giornata del Mini Volontariato “Per un domani migliore”.

A Castel San Giorgio in piazza Martiri D’Ungheria, sabato prossimo, 7 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00, l’evento allestito dagli assessori Domenico Rescigno e Antonia Salvati in sinergia con Protezione Civile, Croce Rossa, Croce Azzurra di Siano, Thule non solo doposcuola, Mitica 500 e non solo “Passione Volo”.

Le parole della sindaca

«È tutto pronto per l’evento dedicato interamente ai ragazzi affinchè possano maturare una coscienza civica sempre più attenta ai diversi bisogni della comunità.

Sono grata agli assessori Domenico Rescigno alla Protezione Civile, Antonia Salvati all’Ambiente e alle Politiche Educative, nonché al vice sindaco Giustina Galluzzo con delega al Decoro Urbano, per la bellissima iniziativa di sabato destinata ai nostri giovani concittadini-ha affermato il sindaco Paola Lanzara.

Sarà l’occasione per far capire l’importanza del Volontariato ma anche di una corretta educazione civica ed ambientale. Oltre alla Famiglia, prima agenzia educativa, e alla Scuola, anche le Istituzioni Locali sono chiamate a dare il loro contributo alla crescita ed alla formazione degli uomini e delle donne del domani.

L’obiettivo

Obiettivo dell’iniziativa è quello di fare gruppo e svolgere attività in maniera divertente e consapevole. Fare qualcosa di bello e costruttivo per se stessi e per gli altri.

Un grazie a tutte le associazioni del territorio che quotidianamente danno il loro generoso contributo e che hanno accolto con entusiasmo l’invito a partecipare alla giornata del Mini Volontariato e al Comandante della polizia locale, il maggiore Giuseppe Contaldi che coordinerà l’intero evento.

Una sorta di campo scuola nel quale i nostri ragazzi avranno modo di divertirsi e di imparare tante buone pratiche»- ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara.

Il Programma

-Percorso di Protezione Civile allestito dalla Croce Azzurra di Siano con varie attività :parete per arrampicata, spegnimento principio d’incendio, percorso ad ostacoli;

-Esercizi di volo: come pilotare un drone con l’associazione “Passione Volo”;

-Nozioni di primo soccorso a cura della Croce Rossa Castel San Giorgio;

-Arte & educazione civica con “la panchina del mini-volontariato” a cura di Thule non solo doposcuola;

– Stand informativi: campagna di comunicazione della Protezione Civile “Io non rischio”.