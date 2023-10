Nocera Inferiore. Teatro Diana, presentata la nuova rassegna

Una rassegna con artisti di primo rilievo nel panorama nazionale. Conferenza Stampa di presentazione in programma per venerdì 13 ottobre, alle ore 10.30, presso il foyer del Teatro Diana

Presentata la nuova stagione teatrale

Giuseppe Zeno, Euridice Axen, Marisa Laurito, Enzo Gragnaniello, Francesco Cicchella, Massimo Ghini, Paolo Ruffini, Carlo Buccirosso, Massimo De Matteo, Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta, Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi in scena al Teatro Diana per la nuova rassegna

Gli spettacoli

Si apre la nuova stagione teatrale del Teatro Diana: otto gli spettacoli in programma per gli abbonati. «Rinnoviamo la collaborazione con il Teatro Pubblico Campano, grazie al quale abbiamo rilanciato l’offerta culturale e artistica anche nel periodo estivo. Confidiamo nella grande risposta dei cittadini ad una proposta con artisti di primo rilievo nel panorama nazionale» afferma il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio.

Le date

Si comincia il 17 novembre, con due volti noti del piccolo schermo, Giuseppe Zeno ed Euridice Axen in “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto”, un omaggio a Lina Wetmuller per la regia di Marcello Cotugno.

Domenica 10 dicembre, in scena Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello con lo spettacolo diretto da Massimo Venturiello “Vasame”.

A salire sul palco del Diana, sabato 27 gennaio, sarà Francesco Cicchella con “Bis!”.

Sabato 3 febbraio, Massimo Ghini e Paolo Ruffini presentano l’adattamento di “Quasi amici” di Eric Toledano e Olivier Nakache, diretti dal regista Alberto Ferrari.

Il “Vedovo allegro” di e con Carlo Buccirosso è in programma per sabato 24 e domenica 25 febbraio. Un omaggio a Eduardo Scarpetta di Massimo De Matteo, l’8 marzo, con “Il medico dei pazzi”, per la regia di Claudio Di Palma.

Venerdì 12 aprile, il Diana accoglierà Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta con “Scusa sono in riunione…Ti posso richiamare?”.

Atteso il ritorno di Massimiliano Gallo, quest’anno in scena con Fabrizia Sacchi in “Amanti”, commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo.

Gli abbonamenti

«Da lunedì 9 ottobre è possibile rivolgersi al botteghino del Teatro per sottoscrivere gli abbonamenti – ricorda l’assessore alla Cultura, Federica Fortino – stiamo lavorando per ampliare l’offerta teatrale ulteriormente con doppie date e con spettacoli aggiuntivi, da svelare in Conferenza Stampa».

La conferenza stampa

L’Amministrazione Comunale invita alla Conferenza Stampa di presentazione della rassegna e di tutte le novità previste per la nuova stagione teatrale, in programma per venerdì 13 ottobre, alle ore 10.30, presso il foyer del Teatro Diana.