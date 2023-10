Nocera Inferiore. Torquato ricorda il senatore Francesco Salzano

Ricorda la figura del Senatore Francesco Salzano l’ex sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato.

Il ricordo

“Conservo di Francesco Salzano soprattutto il ricordo di quando con la sua nota generosità visitò mio padre morente per un ultimo disperato tentativo di aiuto. Ma so che ricordi come il mio saranno migliaia nell’Agro e oltre. Per la dedizione con la quale ha reso i suoi servigi di medico chirurgo. Ma la stima va oltre quella per la sua professione; per come ha illustrato la nostra comunità cittadina anche durante il suo mandato parlamentare da Senatore, per i decisivi finanziamenti ottenuti, ad esempio, grazie a lui, per il Palasport di Nocera, attuale Palacoscioni, con i lavori ripartiti durante l’amministrazione Romano e infine completati. Mi unisco perciò, come migliaia di cittadini di Nocera e dell’Agro, al dolore che ha colpito la moglie, i figli, e il caro fratello ingegnere Peppino con sentimenti di sincero, personale cordoglio; per una perdita che tocca profondamente tutta la nostra comunità” scrive Manlio Torquato.