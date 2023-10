Scafati. Due auto rubate, una viene ritrovata

Furti di auto, il fenomeno nel territorio non si arresta e il centro storico è maglia nera. Due furti nelle ultime 24 ore hanno spaventato la cittadinanza scafatese, in un caso l’automobile è poi tornata dopo esser stata in parte vandalizzata. Non si ferma l’ondata di criminalità nel territorio dell’Agro, con i furti d’auto che continuano a caratterizzare le cronache quotidiane. Lavoro continuo per i delinquenti nella serata di martedì, che prima hanno colpito in via Domenico Velleca e poi in via Palmiro Togliatti. Se purtroppo per l’automobile che sostava nei pressi del Liceo Renato Caccioppoli non si sono avute notizie, con la Panda in via Palmiro Togliatti c’è stato un “lieto fine”.

Il ritrovamento

Intorno a mezzanotte il proprietario del veicolo ha notato la mancanza della Fiat dal proprio stallo di sosta, denunciando il fatto la mattina dopo. L’uomo, residente della periferia, è stato allertato poco più di un’ora dalla denuncia effettuata alla tenenza dei carabinieri di via Oberdan della ricomparsa della sua automobile, parcheggiata in un’altra delle traverse contigue a Corso Trieste, porta di accesso al centro storico scafatese.

All’interno dell’auto erano evidenti i segni di effrazione, con tanto di cavi recisi che suggerivano anche una manomissione del sistema di accensione. L’auto è stata così prima rubata, utilizzata e a fatto compiuto riconsegnata, aprendo a scenari così vasti quanto di difficile comprensione. Ad aumentare il chiaroscuro sulla vicenda anche una chiamata alla tenenza poco dopo la riconsegna dell’auto, in cui una persona diversa dal proprietario della Panda segnala il ritorno del veicolo. Una storia contorta in un contesto caratterizzato dall’allarme sicurezza.

Alfonso Romano