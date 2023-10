Scafati. Sconto sui tributi per i morosi, caccia all’incasso

Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi, aperto il bando per l’adesione alla rateizzazione dei tributi fino al 2015. L’amministrazione comunale vuole provare a recuperare crediti pregressi, mentre per i cittadini si apre l’opportunità di poter risparmiare sul mancato pagamento di tributi come la Tari. Diventa realtà una delle più importanti promesse elettorali dell’ultima campagna del sindaco Pasquale Aliberti: ci sarà possibilità entro il prossimo 15 ottobre per partecipare all’iniziativa dopo l’approvazione del relativo regolamento.

Riapertura dei termini

L’apertura dei termini permette la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento e di accertamenti esecutivi, escludendo quindi multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. La rateizzazione seguirà criteri basati sull’importo dell’agevolazione stessa, che sarà più o meno stringente in maniera direttamente proporzionata agli importi dovuti. Quindi chi dovrà pagare fino a 100 euro non godrà di nessuna rata, fino a 1000 euro ci potrà essere il pagamento fino a 10 rate mensili e così via fino al limite di 72 rate per importi superiori a 6mila euro.

La promessa di Aliberti

Un’iniziativa importante che l’amministrazione del sindaco Pasquale Aliberti aveva più volte promesso al suo elettorato durante l’ultima campagna elettorale, al fine di aiutare i cittadini in regola senza ulteriori aggravi economici individuali. La rateizzazione permetterà infatti anche possibili detrazioni degli interessi e delle more arrivando ad una vera e propria scontistica fino al 50%. Lo “sconto” è però anche un ultimatum nei confronti dei debitori, che possono andare incontro a riscossioni decisamente più salate. Necessarie tenuto conto del piano di riequilibrio pluriennale e i conseguenti obblighi economici di palazzo Mayer. «Un’iniziativa necessaria per aiutare chi ha avuto difficoltà a pagare i tributi comunali negli anni passati per i più disparati motivi», ha spiegato il sindaco Pasquale Aliberti.

Iniziativa necessaria

«Uno strumento che, come più volte affermato, agevolerà chi ha intenzione di mettersi in regola con i tributi comunali, mediante pagamento rateizzato e senza sanzioni». Nel sito del Comune di Scafati è possibile accedere all’apposita modulistica.

Alfonso Romano