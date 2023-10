WWF e Forum dei Giovani di Pagani insieme per “Oasi negli ospedali pediatrici”

Il progetto "La natura si fa cura" ha l'obiettivo di realizzare Oasi negli ospedali pediatrici per una riabilitazione a contatto con la natura. Domenica raccolta fondi in piazza Sant'Alfonso

Il nuovo progetto del WWF “La natura si fa cura” ha l’obiettivo di realizzare Oasi negli ospedali pediatrici per una riabilitazione a contatto con la natura e in collaborazione con il Forum dei giovani di Pagani è stata organizzata una giornata per la raccolta dei fondi in piazza Sant’Alfonso domenica 8 ottobre, in quanto ognuno di noi con l’acquisto di una delle piccole felci può trasformare questo progetto in realtà.

La dichiarazione di Alessandro Sorrentino membro del Forum

“Un’altra bella iniziativa – afferma Sorrentino – che va ad incastrarsi nel puzzle che stiamo realizzando col Forum dei Giovani di Pagani, sono molto contento di questo progetto che abbiamo portato in città.

I dati del WWF sono lampanti, la perdita progressiva di superfici verdi a causa della urbanizzazione ingravescente rappresenta oggi un rischio concreto per la popolazione, penso che quei numeri non devono essere né sottovalutati e né presi alla leggera, soprattutto da noi ragazzi, siccome influenzeranno in maniera esponenziale la nostra casa e il nostro futuro.

Infine vorrei ringraziare tutto il direttivo e il Coordinatore Nello Palumbo che subito hanno preso a cuore tale iniziativa supportandomi e sopportandomi in questa iniziativa”.