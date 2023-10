Angri. Mensa scolastica terzo circolo, pronti duecentomila euro

È quanto riportato in una determina del settore lavori pubblici e patrimonio. L'opera rientra nel piano Next Generation EU nell'ambito del Pnrr visto che il Comune è assegnatario dello specifico contributo.

MENSA SCOLASTICA TERZO CIRCOLO, PRONTI DUECENTOMILA EURO

L’Ue ha finanziato con duecentomila euro i lavori di adeguamento funzionale della mensa scolastica del Terzo Circolo di via Dante Alighieri. La scuola ha anche i plessi di via Lazio e via Nazionale “Taverna”.

È quanto riportato in una determina del settore lavori pubblici e patrimonio. L’opera rientra nel piano Next Generation EU nell’ambito del Pnrr visto che il Comune è assegnatario dello specifico contributo.

Secondo quanto previsto solo il dieci per cento sarà erogato in acconto, mentre la somma restante sarà disponibile solo successivamente all’aggiudicazione dei lavori e alla positiva verifica da parte del Ministero dell’istruzione e sulla base dello stato di avanzamento degli stessi. L’ultima quota, sempre del dieci per cento, sarà liquidata a seguito dell’avvenuto collaudo e del certificato di regolare esecuzione.

L’iter è quindi non semplice ma a quanto sembra obbligatorio. Tali criteri sono validi in tutta Italia al fine di armonizzare le procedure ed i pagamenti tesi ad evitare che le opere restino finanziate ma incompiute, rischio sempre possibile in certi contesti in cui non sempre la volontà del fare trova corrispondenza nella operatività.

Palazzo di Città dovrà ovviamente pubblicare il bando e verificare la congruità delle ditte che intenderanno partecipare. Il denaro è disponibile ma per poter essere speso occorrerà garantire l’avanzamento dei lavori e la valutazione ministeriale.

La mensa dotata di tutte le necessarie caratteristiche sarà al servizio della scuola: si tratta di un intervento utile per arrichirne la strumentazione. Ci vorrà del tempo, però, per l’agoganto taglio del nastro.

Pippo Della Corte