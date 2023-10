Dopo il meritato successo di Lucera, l’Angri Pallacanestro torna al PalaGalvani per l’esordio casalingo, domenica alle ore 18, contro Mola New Basket 2012.

Angri Pallacanestro esordio casalingo contro Mola. Izzo: “Tifosi sempre vicino a noi, l’impegno non mancherà”

Una prima particolare per i grigiorossi, costretti a giocare a porte chiuse per i lavori, in via di ultimazione, che stanno interessando la struttura di via Dante Alighieri. Malgrado questo inconveniente, c’è molto entusiasmo nella truppa di coach Francesco Chiavazzo, dopo il blitz vincente di Lucera.

Sarà ancora in dubbio la presenza di Globys, alle prese con un infortunio alla caviglia, mentre il resto della squadra è già concentrato per il prossimo incontro. Mola viene dal ko interno (74-82) contro Power Basket Salerno e vorrà dimenticarlo. I pugliesi di coach Conte, nel proprio roster, hanno giocatori di valore come Barnaba, Catani, Guido, Birra e Vidakovic. L’Angri Pallacanestro dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo, come fatto a Lucera, per proseguire il suo lungo percorso verso la salvezza.

Queste le dichiarazioni da parte di Alessio Izzo, top scorer a Lucera con 27 punti. “Ci siamo allenati forte per tutto il mese di settembre. Aspettavamo di scendere in campo a Lucera da tanto. Magari non ci aspettavamo di vincere così, ma eravamo sicuri di aver lavorato bene le settimane prima e si è visto.

L’assenza di Globys si è fatta sentire ma Ruggiero, Granata e Caloia hanno svolto bene il loro compito e hanno saputo mettere una toppa alla sua assenza. Non sappiamo quanto dovremmo stare senza di lui, ma speriamo non molto. La mia ultima prestazione è stata tutto merito della squadra.

Domenica scorsa mi ci sono trovato io in quelle condizioni, magari stavolta sarà qualcun altro. L’importante è aver portato a casa i due punti. Onestamente contro Mola sarà difficile giocare senza pubblico, poiché il PalaGalvani è sempre caldo.

Sono sicuro che i tifosi ci staranno vicino in tutti i modi possibili come fanno sempre anche durante la settimana e di sicuro il nostro impegno non mancherà”.